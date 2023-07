Białoruś: przybyła 12. kolumna najemników Grupy Wagnera  

Biełaruski Hajun napisał w komunikatorze Telegram, że kolumna składa się z co najmniej 50 pojazdów, w tym m.in. pięciu pojazdów opancerzonych Szczuka. Samochody te są znakiem rozpoznawczym wagnerowców.

To co najmniej druga kolumna Grupy Wagnera, w składzie której zauważono pojazdy Szczuka - wskazał serwis. O pierwszej poinformowano we wtorek.

Zobacz: Relacja na bieżąco z wydarzeń na Ukrainie

W środę białoruska redakcja Radia Swoboda podała, powołując się na zdjęcie satelitarne z 25 lipca, że w bazie wagnerowców w rejonie Osipowicz na wschodzie Białorusi jest co najmniej 750 jednostek sprzętu, w tym furgonetki, samochody, ciężarówki, autobusy. Mogą być tam też pojazdy opancerzone, o których informował Biełaruski Hajun.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w okolicach Osipowicz w obwodzie mohylewskim. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie wyremontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.