Abp Gądecki do księży: jesteśmy powołani do leczenia ran  

Z apelem o leczenie duchowych ran zwrócił się abp Stanisław Gądecki podczas dnia kapłańskiego w sanktuarium maryjnym w Górce Duchownej w archidiecezji poznańskiej. „Kościół jest miejscem leczenia narodów, które Bóg dał nam, ludziom żyjącym na tym świecie. To w sakramentach Kościoła możemy leczyć nasze duchowe rany i spożywać pokarm nieśmiertelności” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej, podczas trwającego kilka dni odpustu maryjnego, zgromadziło się kilkudziesięciu kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wielu wiernych świeckich. Obecni byli klerycy wraz z rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. dr. Janem Frąckowiakiem. „Wchodząc w rzeczywistość Kościoła, korzystając z jego duchowych dóbr, zaczynamy w jakiś sposób żyć życiem nieba” – mówił do nich abp Gądecki.

Metropolita poznański w homilii rozważał treść Apokalipsy św. Jana oraz wydarzenia z życia św. Bartłomieja apostoła, patrona dnia. „Apokalipsa mówi nam o ostatecznym zwycięstwie tych, którzy obmyci krwią Baranka, czyli zbawieni – mimo przejściowych niepowodzeń – odniosą nad wszelkimi mocami zła i ciemności dzięki wsparciu Pana. Zapewnia, że koniec prześladowań nastąpi niebawem, jest bliski” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przekonywał, że Apokalipsa św. Jana nie jest ucieczką w sferę utopii, ale objawieniem rzeczywistości Bożej, której nikt z nas nie może uniknąć. Tę rzeczywistość zapowiada Kościół, gdzie wierni – dzięki posłudze kapłanów – mogą karmić się „Chlebem Życia”, są napełniani „ożywczą wodą Ducha Świętego”, „słuchają Baranka”, czyli Chrystusa.

Nawiązując do postaci apostoła Bartłomieja abp Gądecki zachęcał kapłanów, by ich posługa była przeniknięta szczerością, sprawiedliwością i prostolinijnością. „Do podstępu uciekają się ludzie z zamiarem zadania krzywdy lub manipulowania drugim człowiekiem, albo w odruchu obronnym przed jakimś zagrożeniem. Podstęp zawsze świadczy o jakimś braku miłości. Właśnie dlatego brak podstępu, prostolinijność i szczerość, jest znakiem królestwa Bożego” – podkreślił metropolita poznański. Zachęcał przy tym do propagowania pokoju, zgody i prawdy.

Słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pocieszenia znajduje się w kościele w Górce Duchownej od XV wieku. W „wielkim odpuście” pod koniec sierpnia uczestniczy kilka tysięcy wiernych. Pielgrzymi przybywają do Górki Duchownej głównie z Wielkopolski i Dolnego Śląska.