Salezjanin tłumaczy, że decyzja Franciszka budzi zdumienie, bo wspólnota katolików w azjatyckim kraju jest jeszcze młoda i niewielka.

Namiestnik Jezusa Chrystusa na Ziemi przyjedzie do nas, tej niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej w Mongolii. Wcześniej zaś uczynił naszego biskupa kardynałem i można się zapytać, dlaczego przywódca tak małego Kościoła zostaje purpuratem. To wszystko pokazuje nam, że jesteśmy ważni dla Papieża, nawet jeżeli ta prefektura apostolska nie ma wielkich rozmiarów. Kto wie, może kiedyś to ziarnko stanie się dużym drzewem.