Dziś jest wyjątkowy dzień dla Kościoła powszechnego, ale też dla Kościoła w Polsce, bo metropolita łódzki, pierwszy w historii, zostaje wyniesiony do tej wielkiej godności kardynalskiej – powiedział Adam Kwiatkowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej tuż po dzisiejszym konsystorzu w Watykanie, na którym do kolegium kardynalskiego został włączony m.in. abp Grzegorz Ryś. „Jest to również znak łączności papieża z Polską” – stwierdził dyplomata.