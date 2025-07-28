Około 20 tys. Polaków na Jubileuszu Młodych w Rzymie. Początek - dziś  

Od dziś do 3 sierpnia w Rzymie odbędzie się Jubileusz Młodych, organizowany w ramach Roku Jubileuszowego 2025. W wydarzeniu wezmą udział setki tysięcy młodych z całego świata, w tym około 20 tysięcy z Polski. Kulminacją spotkania będzie czuwanie modlitewne i Eucharystia z papieżem Leonem XIV na Tor Vergata w dniach 2–3 sierpnia.
W stolicy Włoch zbiorą się setki tysięcy młodych, w tym ok. 20 tys. osób z Polski. W dniach 30 lipca – 1 sierpnia funkcjonować będzie „Casa Polonia” – centralne miejsce spotkań polskiej młodzieży, zlokalizowane na terenie Instytutu Salezjańskiego w pobliżu więzienia Rebibbia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na specjalnie przygotowanej scenie odbędą się koncerty polskich artystów, katechezy oraz spotkania integracyjne.
– Będzie to miejsce spotkania, modlitwy i integracji. Konferencje dla młodych wygłoszą m.in. dominikanie: o. Tomasz Nowak OP oraz o. Adam Szustak OP – przekazał KAI ks. Tomasz Koprianiuk z Krajowego Biura ŚDM.
Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, 28 lipca, przyjazdem uczestników oraz ich zakwaterowaniem na terenie Rzymu. Już następnego dnia, we wtorek 29 lipca, o godzinie 18:00 młodzi z całego świata wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej powitalnej, która zostanie odprawiona na Placu św. Piotra. Liturgii przewodniczyć będzie diecezja rzymska.
Środa i czwartek, 30 i 31 lipca, będą czasem otwartym na bogaty program kulturalny, artystyczny i duchowy. W całym mieście przewidziano szereg wydarzeń mających na celu nie tylko integrację, ale i formację młodych ludzi – poprzez koncerty, spotkania, modlitwy, wystawy i inne inicjatywy.
W piątek 1 sierpnia centralnym punktem dnia będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Od godziny 10:30 do 18:00 młodzież będzie mogła przystąpić do spowiedzi w wyjątkowym miejscu – na historycznym terenie Circo Massimo, gdzie przygotowane zostaną konfesjonały i posługa kapłanów różnych języków.
Sobota 2 sierpnia zgromadzi uczestników na wielkim wydarzeniu wspólnotowym na Tor Vergata. Od godziny 15:00 do 20:00 zaplanowano powitanie młodzieży, koncerty i świadectwa. Kulminacyjnym momentem dnia będzie czuwanie z Ojcem Świętym, które rozpocznie się o 20:30 i potrwa do 21:30.
Jubileusz zakończy się w niedzielę 3 sierpnia uroczystą Eucharystią na Tor Vergata. O godzinie 9:30 Mszę Świętą odprawi papież Leon XIV, modląc się wraz z młodymi za Kościół, świat i przyszłość nowego pokolenia. Przez cały czas działać będzie Telewizyjne Studio Młodych, które będzie relacjonować przebieg rzymskich wydarzeń.
- Program Jubileuszu Młodych obejmuje Eucharystie, katechezy, panele z udziałem ludzi kultury i chrześcijańskich influencerów, koncerty, a także przestrzenie modlitwy, adoracji i strefy relaksu. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 420 kapłanów, 120 sióstr zakonnych oraz 22 biskupów z Polski. Młodzi są w centrum tego wydarzenia, ale nie będą sami – zaznaczył dyrektor Biura.
W 2024 roku w wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez Kościół w Polsce uczestniczyło 250 tysięcy młodych – poinformowało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.
– Mówimy, że młodych nie ma w Kościele, ale kiedy zsumujemy takie inicjatywy jak Lednica, Festiwal Życia oraz liczne spotkania diecezjalne i zakonne, okazuje się, że to ogromna rzesza ludzi, którzy podejmują drogę wiary – podkreślił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Zaznaczył, że także w bieżącym roku planowanych jest w Polsce wiele jubileuszowych inicjatyw dla młodych. – Sam mam zaproszenia na co najmniej osiem takich wydarzeń już w pierwszych dniach lipca. To pokazuje, że Kościół młodych żyje i że Kościół jest otwarty na młodych – dodał bp Suchodolski.
Ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor KBO ŚDM, podkreślił, że działalność Biura nie ogranicza się jedynie do organizacji wyjazdu młodzieży na jubileuszowe spotkanie w Rzymie. W diecezjach i regionach w całym kraju planowanych jest wiele inicjatyw, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i w trakcie wakacji.
- Zeszłoroczne doświadczenia pokazują, że w wydarzeniach diecezjalnych wzięły udział dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy młodych. To były spotkania jednodniowe, dwudniowe, a czasem nawet tygodniowe. Oferta jest naprawdę szeroka – zaznacza duchowny. – Zachęcamy młodych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów wakacyjnych, by rozejrzeli się za propozycjami w swoich diecezjach – apeluje ks. Koprianiuk.
Szczegółowe informacje o projekcie „Polski Rzym – Casa Polonia” oraz innych inicjatywach dla młodzieży w Polsce i za granicą dostępne są na stronie: sdmpolska.pl.
