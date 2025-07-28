Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Około 20 tys. Polaków na Jubileuszu Młodych w Rzymie. Początek - dziś
rss newsletter facebook twitter

Około 20 tys. Polaków na Jubileuszu Młodych w Rzymie. Początek - dziś

Około 20 tys. Polaków na Jubileuszu Młodych w Rzymie. Początek - dziś  
HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Bazylika św. Piotra

Od dziś do 3 sierpnia w Rzymie odbędzie się Jubileusz Młodych, organizowany w ramach Roku Jubileuszowego 2025. W wydarzeniu wezmą udział setki tysięcy młodych z całego świata, w tym około 20 tysięcy z Polski. Kulminacją spotkania będzie czuwanie modlitewne i Eucharystia z papieżem Leonem XIV na Tor Vergata w dniach 2–3 sierpnia.

Reklama

W stolicy Włoch zbiorą się setki tysięcy młodych, w tym ok. 20 tys. osób z Polski. W dniach 30 lipca – 1 sierpnia funkcjonować będzie „Casa Polonia” – centralne miejsce spotkań polskiej młodzieży, zlokalizowane na terenie Instytutu Salezjańskiego w pobliżu więzienia Rebibbia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na specjalnie przygotowanej scenie odbędą się koncerty polskich artystów, katechezy oraz spotkania integracyjne.

– Będzie to miejsce spotkania, modlitwy i integracji. Konferencje dla młodych wygłoszą m.in. dominikanie: o. Tomasz Nowak OP oraz o. Adam Szustak OP – przekazał KAI ks. Tomasz Koprianiuk z Krajowego Biura ŚDM.

Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, 28 lipca, przyjazdem uczestników oraz ich zakwaterowaniem na terenie Rzymu. Już następnego dnia, we wtorek 29 lipca, o godzinie 18:00 młodzi z całego świata wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej powitalnej, która zostanie odprawiona na Placu św. Piotra. Liturgii przewodniczyć będzie diecezja rzymska.
Środa i czwartek, 30 i 31 lipca, będą czasem otwartym na bogaty program kulturalny, artystyczny i duchowy. W całym mieście przewidziano szereg wydarzeń mających na celu nie tylko integrację, ale i formację młodych ludzi – poprzez koncerty, spotkania, modlitwy, wystawy i inne inicjatywy.

W piątek 1 sierpnia centralnym punktem dnia będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Od godziny 10:30 do 18:00 młodzież będzie mogła przystąpić do spowiedzi w wyjątkowym miejscu – na historycznym terenie Circo Massimo, gdzie przygotowane zostaną konfesjonały i posługa kapłanów różnych języków.

Sobota 2 sierpnia zgromadzi uczestników na wielkim wydarzeniu wspólnotowym na Tor Vergata. Od godziny 15:00 do 20:00 zaplanowano powitanie młodzieży, koncerty i świadectwa. Kulminacyjnym momentem dnia będzie czuwanie z Ojcem Świętym, które rozpocznie się o 20:30 i potrwa do 21:30.

Jubileusz zakończy się w niedzielę 3 sierpnia uroczystą Eucharystią na Tor Vergata. O godzinie 9:30 Mszę Świętą odprawi papież Leon XIV, modląc się wraz z młodymi za Kościół, świat i przyszłość nowego pokolenia. Przez cały czas działać będzie Telewizyjne Studio Młodych, które będzie relacjonować przebieg rzymskich wydarzeń.

- Program Jubileuszu Młodych obejmuje Eucharystie, katechezy, panele z udziałem ludzi kultury i chrześcijańskich influencerów, koncerty, a także przestrzenie modlitwy, adoracji i strefy relaksu. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 420 kapłanów, 120 sióstr zakonnych oraz 22 biskupów z Polski. Młodzi są w centrum tego wydarzenia, ale nie będą sami – zaznaczył dyrektor Biura.

W 2024 roku w wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez Kościół w Polsce uczestniczyło 250 tysięcy młodych – poinformowało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.

– Mówimy, że młodych nie ma w Kościele, ale kiedy zsumujemy takie inicjatywy jak Lednica, Festiwal Życia oraz liczne spotkania diecezjalne i zakonne, okazuje się, że to ogromna rzesza ludzi, którzy podejmują drogę wiary – podkreślił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Zaznaczył, że także w bieżącym roku planowanych jest w Polsce wiele jubileuszowych inicjatyw dla młodych. – Sam mam zaproszenia na co najmniej osiem takich wydarzeń już w pierwszych dniach lipca. To pokazuje, że Kościół młodych żyje i że Kościół jest otwarty na młodych – dodał bp Suchodolski.

Ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor KBO ŚDM, podkreślił, że działalność Biura nie ogranicza się jedynie do organizacji wyjazdu młodzieży na jubileuszowe spotkanie w Rzymie. W diecezjach i regionach w całym kraju planowanych jest wiele inicjatyw, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i w trakcie wakacji.

- Zeszłoroczne doświadczenia pokazują, że w wydarzeniach diecezjalnych wzięły udział dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy młodych. To były spotkania jednodniowe, dwudniowe, a czasem nawet tygodniowe. Oferta jest naprawdę szeroka – zaznacza duchowny. – Zachęcamy młodych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów wakacyjnych, by rozejrzeli się za propozycjami w swoich diecezjach – apeluje ks. Koprianiuk.

Szczegółowe informacje o projekcie „Polski Rzym – Casa Polonia” oraz innych inicjatywach dla młodzieży w Polsce i za granicą dostępne są na stronie: sdmpolska.pl.

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 28.07.2025 12:27

TAGI| JUBILEUSZ MŁODYCH, JUBILEUSZ MŁODYCH W RZYMIE 2025

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowo ochrzczeni młodzi Francuzi zachwyceni spotkaniem z Papieżem | „Poproś Jezusa, by wszedł do Twego grobu” – ojcowie Szustak i Nowak w Casa Polonia | Kard. Ryś na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie: Młodzi, którzy nie szukają, są jak zaparkowane auto | Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy. Rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało | Jubileusz Młodzieży w Rzymie wystartował! Papież zrobił niespodziankę
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawka w KIjowie

Wspólne oświadczenie KE i sześciu państw Europy w sprawie Ukrainy

Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.

Szczęśliwi, bo zdobyli coś do jedzenia

Strefa Gazy: 18 zabitych w atakach Izraela

Izrael zapowiedział w piątek rozszerzenie ofensywy.

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".

W Strefie Gazy

Przeciw planom Izraela ws. Strefy Gazy

Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.

Po pożarze w katedrze w Kordobie

W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy

Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.

LIban, okolice Tyru

Liban: Wybuch poczas rozminowywania składu broni Hezbollahu

Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.

Od pierwszego do pierwszego...

Rząd zapowiada wyciągnięcie konsekwencji: PiS wskazuje, że to jedna z największych afer

Głośno o pieniądzach z KPO.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski rozmawiał z liderami Francji, W. Brytanii, Danii, Estonii, Finlandii i Hiszpanii

W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.

Donald Trump

Iran: Nie zgodzimy się na utworzenie "szlaku Trumpa"

Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.

W ogrodzie przy kościele św. Floriana

Kraków: Startuje akcja otwierania kościelnych i klasztornych ogrodów

W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".

Karol Nawrocki, prezydent RP

Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu

Do spotkania miałoby dojść 3 września.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
23°C Poniedziałek
noc
17°C Poniedziałek
rano
wiecej »

Reklama

 