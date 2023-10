Jerozolima: prośba o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej  

Wobec silnego ataku ze Strefy Gazy na Izrael rektor austriackiego Domu Pielgrzyma na Starym Mieście w Jerozolimie, ks. Markus Bugnyar, wezwał do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. „Rakiety na Jerozolimę, to poziom eskalacji, którego przynajmniej my tutaj się nie spodziewaliśmy” - powiedział ks. Bugynar w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku i Platformie X w sobotę po południu. „Pomyślcie o nas, módlcie się za nas i módlcie się o pokój w Ziemi Świętej!” - prosił austriacki ksiądz. Wideo zostało nagrane na dachu Domu Pielgrzymów na Starym Mieście w Jerozolimie. W tle słychać syreny alarmowe.