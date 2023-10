Przygotowania są bardzo zaawansowane, są odpowiednie zgody i możemy się spodziewać, że lada chwila dwa samoloty C-130 Hercules wystartują po naszych obywateli do Izraela - poinformował w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeżeli będzie potrzeba, to liczba samolotów się zwiększy.

"Z informacji, które teraz mamy, wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście, wszyscy zostaną zabrani do Polski" - powiedział Błaszczak.

Już wcześniej - około południa w niedzielę - Błaszczak informował na platformie X, że Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - napisał.

Natomiast, jak minister poinformował podczas niedzielnego briefingu przed siedzibą MON, trwają też rozmowy z Grecją na temat - jeśli będzie taka konieczność - "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski" - przekazał szef MON.

Minister przekazał, że "przynajmniej dwa Herculesy są już gotowe". "Przygotowania są bardzo zaawansowane, są odpowiednie zgody, a więc możemy się spodziewać, że lada chwila te samoloty wystartują" - przekazał Błaszczak.

Jak powtórzył, jeżeli "będzie taka potrzeba, to będziemy oczywiście liczbę tych samolotów zwiększać. Tudzież utworzymy ten most ewakuacyjny, o którym wspomniałem, przy użyciu gościnności ze strony greckiej". "Wtedy również zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA do tego, żeby przewieźć polskich turystów do Polski" - powiedział minister.

"Dlaczego Herculesy? Ponieważ te samoloty mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci Herculesów mają odpowiednie doświadczenie, żeby reagować w sytuacjach trudnych. Nie przewidujemy, że takie sytuacje są obecnie w Izraelu, ale gdyby sytuacja się pogorszyła, to są przeszkoleni" - podkreślił Błaszczak.

Poinformował również, że "jest także przygotowany zespół medyczny z wojsk specjalnych". "Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskich turystów, którzy obecnie przebywają w Izraelu" - zapewnił szef MON.

W sobotę, ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce), rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.