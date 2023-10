Odkryto "grób Cerbera"  

Do odkrycia doszło – jak pisze „Avvenire”, największy dziennik katolicki we Włoszech – podczas prac wodociągowych na terenach uprawnych. Pierwsze badania archeologiczne zdają się potwierdzać, że było to miejsce pochówków w różnych okresach historycznych, obejmujących cztery wieki, aż do czasów Imperium Rzymskiego.

Okazało się, że obiekt to monumentalny grobowiec komorowy, „z wejściem wciąż dobrze uszczelnionym oryginalną płytą tufową zamykającą, tylko naciętą z góry, tworząc otwór umożliwiający dostęp w dalszej fazie użytkowania mauzoleum”.

„Emocje, jakie wywołuje przywilej takiego odkrycia, są nie do opisania” – skomentował nadinspektor Mariano Nuzzo, który jako pierwszy wszedł do obiektu sprzed 2 tys. lat. „Terytorium Giugliano po latach zapomnienia w końcu odzyskuje znaczące pozostałości swojej chwalebnej przeszłości, które zostaną zachowane i otoczone opieką” – dodał.

Odkrycie wraz ze świetnie zachowanymi malowidłami – jak podkreślają naukowcy – na tym terenie to wydarzenie bezprecedensowe.