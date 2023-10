Carlo Acutis ma "swoje" dzieła  

Nazwano go „nastolatkiem XXI wieku, »cyfrowym« świadkiem o sercu otwartym dla »tych ostatnich«, proroczym głosem dla swoich rówieśników, których nadal wzywa, by byli oryginałami, a nie kopiami”.

Na trzecią rocznicę beatyfikacji Carla Acutisa Fundacja Sanktuarium Obnażenia św. Franciszka w Asyżu – miejsca, gdzie pochowany jest błogosławiony nastolatek – przygotowała wiele inicjatyw, które kulminację miały dzisiaj. O godz. 18 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Domenico Sorrentino, ordynariusza diecezji Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

„Pamięć o Carlu Acutisie, którego liturgia czci właśnie dzisiaj, 12 października, w dniu jego śmierci w 2006 r. w wieku 15 lat, pozostaje żywa wśród wielu wiernych, a jego spuścizna jest w centrum wielu inicjatyw, a także publikacji na całym świecie” – zaznacza Matteo Liut w „Avvenire”, największym włoskim dzienniku katolickim.

Dzisiaj też w Cefalù na Sycylii o godz. 17 zainaugurowała działalność Wspólnota Noclegowa „Carlo Acutis” Fundacji św. Heleny. Miejsce to będzie gościć nieletnich w wieku od 6 do 12 lat, którzy „tymczasowo nie mają sprzyjających warunków rodzinnych i opiekuńczych” lub sprawiają trudności wychowawcze. Ma to być dla nich przyjazne miejsce wsparcia, towarzyszenia, oferujące im zaufanie i optymizm, proponujące projekty edukacyjne, gdzie będą czuć się chronieni, akceptowani, rozumiani i stymulowani, by budować dzień po dniu relacje w oparciu o solidarność i rozwój emocjonalny.

Niedawno we Włoszech ukazał się także wywiad rzeka z rodzicami Carla – Antonią Salzano i Andreą Acutisem – który przeprowadził o. Giorgio Maria Carbone, dominikanin i znany teolog. 192-stronicowa publikacja nosi tytuł „Przekazać wiarę. W szkole naszego syna Carla Acutisa”.