W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, by 27 października był dniem postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju na świecie, Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) wraz z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów organizują w piątek międzyreligijne spotkanie modlitewne o godz. 14.00 na placu Grzybowskim - czytamy w przekazanym PAP komunikacie.

"Chcemy razem, każdy w swojej tradycji, wołać do jedynego Boga o pokój: słowami modlitwy apelować do wszystkich o uznanie prawa każdej społeczności do istnienia w bezpiecznych granicach, do życia w świecie, w którym nie ma ucisku ani wojen" - wskazali organizatorzy - s. Katarzyna Kowalska, współprzewodnicząca PRChiŻ oraz dr hab. Agata Nalborczyk z Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Podczas spotkania chór Centrum Myśli Jana Pawła II poprowadzi śpiew dwóch piosenek - "Modlitwy o pokój" Norberta Blachy oraz skomponowanej niedawno przez jezuitę Dominika Dubiela pieśni - "Proście o pokój".

Jak zaznaczył dyrygent chóru Jakub Skierzyński, do wspólnego śpiewu można zgłosić się, pisząc na adres: jsiekierzynski@centrumjp2.pl.

7 października palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne Hamas rozpoczęło atak na Izrael ze Strefy Gazy. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu minionych 19 dni śmierć poniosło około 1,4 tys. mieszkańców Izraela i ponad 6,5 tys. Palestyńczyków ze Strefy Gazy.