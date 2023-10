Wydarzenie to odbędzie się w 37. rocznicę historycznego międzyreligijnego spotkania w Asyżu, zwołanego przez św. Jana Pawła II.

Różaniec i adoracja eucharystyczna w bazylice watykańskiej pod przewodnictwem Franciszka rozpocznie się o godz. 18. Zapowiedzi tej inicjatywy towarzyszą słowa papieża: "Modlitwa jest najpotężniejszą bronią jaka istnieje".

18 października, czyli 11 dni po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael i po rozpoczęciu izraelskiej kontrofensywy papież powiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie: "Niepokoi możliwe rozszerzenie konfliktu, podczas gdy na świecie otwartych jest już wiele frontów wojennych. Niech ucichnie broń, niech zostaną wysłuchane wołania o pokój ubogich, ludzi, dzieci. Bracia i siostry, wojna nie rozwiązuje żadnego problemu. Sieje tylko śmierć i zniszczenie, powiększa nienawiść, pomnaża zemstę. Wojna przekreśla przyszłość".

Następnie dodał: "Zachęcam osoby wierzące do opowiedzenia się w tym konflikcie tylko po jednej stronie: po stronie pokoju. Ale nie słowami, lecz modlitwą, z całkowitym poświęceniem się. Mając to na uwadze, postanowiłem ogłosić piątek 27 października dniem postu, modlitwy i pokuty. Zapraszam do włączenia się do niego, w sposób jaki uznają za stosowny, siostry i braci różnych wyznań chrześcijańskich, osoby należące do różnych religii i tych, którym leży na sercu sprawa pokoju w świecie".

Dziś dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju.



Zaproszenie jest skierowane do katolików i wyznawców innych religii.



Zachęcam wierzących, aby w tym konflikcie wzięli jedną stronę, stronę pokoju, "Nie tylko słowami, ale modlitwą" - apeluje Papież.https://t.co/x4DULUnXg7 — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) 27 października 2023

"Tego wieczoru o godz. 18. w bazylice św. Piotra będziemy przeżywali w duchu pokuty godzinę modlitwy, aby błagać o pokój w naszych czasach, o pokój na tym świecie. Proszę wszystkie Kościoły partykularne, aby w nim wzięły udział, przygotowując podobne inicjatywy, które angażowały by lud Boży" - wezwał Franciszek.

Data tej modlitwy przypada w rocznicę wydarzenia, które przeszło do historii Kościoła i było jednym z najważniejszych w pontyfikacie św. Jana Pawła II.

27 października 1986 roku w Asyżu odbyło się zwołane przez papieża Polaka spotkanie, na które na jego zaproszenie przybyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich i religii świata. Wydarzenie to nazwano Dniem Modlitw o Pokój. Obecnych było 47 delegacji reprezentujących 13 religii: chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, dżinizm, sikhizm, zaratusztrianizm, tradycyjne religie Afryki i Ameryki.

Polski papież zapowiedział to bezprecedensowe wydarzenie zachęcony także tym, że 1986 rok został ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Pokoju. Panowała wtedy zimna wojna między światem zachodnim a blokiem komunistycznym, trwała wojna iracko-irańska, konflikt izraelsko- palestyński, radziecka interwencja w Afganistanie.

Jan Paweł II witając delegacje w mieście świętego Franciszka powiedział: "Już sam fakt, że tak wielu przywódców religijnych zebrało się na modlitwie, jest zachętą dla współczesnego świata, by uświadomił sobie, że istnieje inny wymiar pokoju, że obok negocjacji politycznych, kompromisów lub ekonomicznych przetargów istnieje inny sposób szerzenia pokoju".

"Jest nim modlitwa, która bez względu na zróżnicowanie religii wyraża związek z potęgą najwyższą, która znacznie przekracza granice naszych możliwości" - dodał w przemówieniu w bazylice Matki Boskiej Anielskiej.

Następnie delegaci przybyli w ciszy z różnych kościołów, placów i innych miejsc w Asyżu na dziedziniec przed bazyliką świętego Franciszka. Tam po kolei odmawiali swoje krótkie modlitwy. Jako ostatni modlili się chrześcijanie.

Na zakończenie papież powiedział: "Po raz pierwszy w historii spotkaliśmy się: kościoły chrześcijańskie, wspólnoty kościelne i religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym św. Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas zgodnie ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny".

Tak narodził się fenomen, który określa się jako "duch Asyżu".

Również z inicjatywy św. Jana Pawła II międzyreligijne spotkanie w Asyżu odbyło się 24 stycznia 2002 roku, cztery miesiące po zamachach terrorystycznych Al-Kaidy w USA. Obecni byli przedstawiciele 31 wyznań chrześcijańskich i 11 religii.

"Nigdy więcej przemocy! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech w imię Boga każda religia niesie na ziemi sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość!" - powiedział na zakończenie tego spotkania Jan Paweł II.