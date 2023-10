- Listopad to w Kościele katolickim szczególny czas modlitwy za zmarłych. Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i tak zwany Dzień Zaduszny, w tym czasie owoce naszej modlitwy są wręcz nieprawdopodobne – zachęca w rozmowie z KAI Stefan Czerniecki, współodpowiedzialny za inicjatywy.

To już druga edycja modlitewnej akcji Czysty Czyściec. Ideą jest przybliżenie młodym tajemnicy modlitwy za zmarłych. - Stasze osoby wiedzą już, na czym dokładnie polega idea dusz czyścowych. By zachęcić ludzi młodych do modlitwy za zmarłych, stworzyliśmy stronę internetową www.czystyczysciec.pl. To witryna bardzo atrakcyjna graficznie, losujemy na niej świętego, za pośrednictwem którego można się modlić – wyjaśnia Stefan Czerniecki.

Jak wyjaśnił każdy święty jest krótko opisany, posiada też charakterystyczną biografię. Nie są to postacie powszechnie znane, ale wybrane ze względu na swoją specyficzną rolę np. patron sędziów, księgowych czy lotników. Na stronie znajduje się także wiele innych cennych informacji np. na temat tego, czym jest czyściec, jak jeszcze można pomóc bliskim zmarłym oraz jak uzyskać odpust zupełny.

- Przykładowo, kiedy wylosujemy św. Ignacego Loyolę, modlimy się za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu żołnierzy. Chcemy, by wierni mogli się w jakiś sposób utożsamić z patronami, by w pozytywny sposób zachęcić do modlitwy. Kiedy pracowałem nad biogramami, sam byłem zaskoczony, jak wielu mamy wspaniałych świętych i jak ciekawe mają biografie – dodał.

W akcję można zaangażować się całą rodziną i przy okazji porozmawiać z dziećmi na temat śmierci. - Pokazujemy w ten sposób tę dobrą stronę śmierci, że jest nadzieja i ratunek, bez straszenia piekłem. W listopadzie Kościół daje nam łaskę odpustu zupełnego za zmarłych. Warto skorzystać z tej okazji, która pozwala nam uwolnić konkretną duszę z czyśćca. Gdyby przemnożyć dni, w które można uzyskać odpust, przez wszystkich mieszkańców ziemi... ile miliardów dusz czyścowych moglibyśmy wyzwolić! - zachęca rozmówca KAI.

Inną inicjatywą modlitewną w intencji zmarłych jest dziewięciodniowa nowenna, która rozpoczyna się 1 listopada. Każdy wierny może zgłosić swoich bliskich zmarłych, którzy zostaną otoczeni modlitwą. Przez kolejne 30 dni dyrektor Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich ks. Łukasz Wiśniewski będzie odprawiał Msze św. w intencji wszystkich tych osób. Zapisów do udziału w nowennie można dokonać za pośrednictwem strony: https://www.spm.org.pl/nowenna-za-zmarlych.

Można też dołączyć do modlitwy symboliczną świeczkę. - Pomysł ten powstał, gdy zaczęli zgłaszać się do nas Polacy mieszkający za granicą, którzy fizycznie nie mogą odwiedzić grobów swoich bliskich zmarłych. Symbolem modlitwy za nich jest zapalenie świeczki na grobach. Nie są to konkretnie groby tych osób. Kilka razy w listopadzie jedziemy na mariański cmentarz ze świecami, by pomodlić się w intencji tych osób – wyjaśnia Stefan Czerniecki.

Kolejną propozycją jest Bukiet Duchowy, stanowiący duchowy prezent, który można ofiarować komuś, kto żyje, lub zmarłym. Za osoby polecone w modlitwie będzie codziennie odprawiana Msza święta, a także będą one miały udział w owocach modlitw i Bożych dzieł spełnianych przez marianów na całym świecie, w owocach nieustającej Nowenny do Miłosierdzia Bożego i modlitw pracowników Centrum Pomocników Mariańskich.

- Listopad to w Kościele katolickim szczególny czas modlitwy za zmarłych. Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i tak zwany Dzień Zaduszny, w tym czasie owoce naszej modlitwy są wręcz nieprawdopodobne. Każdy z nas kiedyś umrze, musimy się zmierzyć z tematem śmierci, jest ona nieuchronna. Gdybym sam znalazł się po drugiej stronie, bardzo chciałbym, by znalazł się ktoś, kto pomodli się za mnie, ofiaruje odpust zupełny – podsumowuje Stefan Czerniecki.