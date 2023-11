W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP: w poniedziałek w Sejmie prezydent wygłosi orędzie

Jak przekazał PAP rzecznik PSL Miłosz Motyka, kandydatem ludowców na wicemarszałka Sejmu będzie obecny wicemarszałek tej izby Piotr Zgorzelski. Rekomendację w sprawie jego kandydatury podjął w miniony czwartek klub PSL.

Poseł Konfederacji Michał Wawer przekazał PAP, że kandydatem Konfederacji do Prezydium Sejmu jest Krzysztof Bosak. "Jesteśmy w każdej chwili gotowi do udziału w rozmowach na ten temat; jeżeli w Prezydium Sejmu zabraknie przedstawiciela jednego z klubów, to będzie oznaczało, że PO kontynuuje dyktatorską linię PiS - ocenił Wawer.

Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski potwierdził w rozmowie z PAP, że kandydatem jego formacji na stanowisko wicemarszałka Sejmu będzie pełniący te obowiązki w mijającej kadencji - Włodzimierz Czarzasty.

- Zgłaszamy Elżbietę Witek, liczę na to, że Sejm zaakceptuje tę kandydaturę - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, pytany w poniedziałek w TVN24 o kandydaturę PiS na wicemarszałka Sejmu. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński zaznaczył, że nie wyobraża sobie, "żeby w przyszłym prezydium Sejmu były osoby, które łamały polskie prawo i polską konstytucję". "Ja osobiście nie zagłosuję za panią Elżbietą Witek, dlatego, że jest osobą skompromitowaną, jest osobą, która w sposób karygodny niszczyła parlamentaryzm w Polsce, niszczyła debatę w parlamencie" - mówił.

Posłanka Katarzyna Kotula (Lewica) powiedziała, że nie wyobraża sobie, by parlamentarzyści zagłosowali za obecnością Elżbiety Witek w prezydium Sejmu.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) przyznał, że przedstawiciel PiS w Prezydium Sejmu powinien mieć swoje miejsce, a współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że o kandydaturze Witek jego klub będzie dyskutować na posiedzeniu klubu poselskiego.

W piątek w Sejmie doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

W umowie wskazano, że kandydatem koalicji na premiera rządu jest lider PO Donald Tusk. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem na pierwszego wicepremiera, zaś szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na wicepremiera.

Kandydatem na marszałka Sejmu jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który ma sprawować tę funkcję od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r., a od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji Włodzimierz Czarzasty.

"Będą rekomendował Małgorzatę Kidawę-Błońską na marszałka Senatu i Rafała Grupińskiego na wicemarszałka" - powiedział Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej PO.

Koalicja Obywatelska wskaże dwóch, a PSL jednego wicemarszałka Sejmu na okres całej kadencji. Nowa Lewica wyznaczy jednego wicemarszałka Sejmu na okres od 13 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2025 r., z kolei od dnia kolejnego funkcję tę ma pełnić osoba wskazana przez Polskę 2050.

Senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska ma do 13 listopada 2025 pełnić funkcję marszałka Senatu, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską.

W przypadku prezydium Senatu, koalicja ma zgłosić czterech wicemarszałków, po jednym wskazanych przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. Ponad 100 z nich w poselskich ławach zasiądzie po raz pierwszy.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.