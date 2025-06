Tegoroczna Lednica z kard. Radcliffe'em i bp. Ważnym - 7 czerwca  

„Zawsze w górę!” - to hasło XXIX Spotkania Młodych na Lednicy. Nawiązuje ono do postaci i nauczania przyszłego świętego bł. Pier Giorgio Frassatiego, tercjarza dominikańskiego, który będzie towarzyszył młodym na Polach Lednickich. Modlitewne spotkanie, którego pomysłodawcą był o. Jan Góra OP, pierwszy duszpasterz Lednicy, odbędzie się w sobotę 7 czerwca.

O szczegółach wydarzenia mówili jego organizatorzy podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Lednica to coroczne wydarzenie religijno-kulturalne organizowane od 1997 r. na Polach Lednickich, w pobliżu Gniezna i Poznania. Spotkanie to gromadzi młodzież i dorosłych z całej Polski, a jego celem jest promowanie wartości chrześcijańskich, wspólnej modlitwy oraz integracji uczestników.

Wydarzenie odbywa się zazwyczaj w pierwszą sobotę czerwca i ma formę festiwalu, który obejmuje m.in. modlitwy, Eucharystię, koncerty oraz różne działania artystyczne i integracyjne. Lednica jest znana również z symbolicznego przejście przez Bramę Rybę, które symbolizuje przejście do nowego życia oraz odnajdywanie w sobie wiary.

Spotkanie przyciąga osoby w różnym wieku, ale szczególnie młodzież, oraz staje się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji. Lednica2000 jest miejscem otwartym na różnorodne formy wyrazu artystycznego, łącząc muzykę, taniec i sztukę w duchu chrześcijańskim.

Nie inaczej, czyli dzięki połączeniu nowości i stałych punktów wydarzenia, będzie na Lednicy w tym roku. Coroczne punkty Lednicy to m.in. Koronka do Bożego Miłosierdzia, pole spowiedzi, całonocne czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu. - Ale też lubimy porównywać to miejsce do jednodniowego miasteczka, gdzie istnieje bardzo dużo różnych miejsc, które można odwiedzić - poinformowała s. Łucja Rado OP, duszpasterz Lednicy.

Pola Lednickie zostaną otwarte dla młodzieży w sobotę 7 czerwca o godz. 8.00. Godzinę później w pobliskim Gnieźnie odprawiona zostanie jutrznia dla młodych z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem.

Rano na Lednicy dostępnych też będzie 14 warsztatów - od rękodzieła, poprzez kwestie duchowe i liturgiczne aż po tematykę podróżniczą. Nowością będzie strefa sportowa, nawiązująca do aktywności sportowej Pier Giorgio Frassatiego, miłośnika gór i wycieczek rowerowych. Otwarte będzie boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, zajęcia fitness, ścianka wspinaczkowa, a nawet boks i walki MMA pod okiem doświadczonych instruktorów.

Ponadto będzie można wysłuchać konferencji poświęconych tematowi pomagania, o którym często mówił Pier Giorgio Frassati. - Chcemy w ten sposób przekazać młodym, że warto pomagać i warto to robić dobrze - wyjaśniła s. Łucja Rado. Konferencje te przedstawią członkowie wspólnoty Ciemne Typy oraz Dominika Chylewska i o. Cordian Szwarc OFM z Caritas Polska.

Oficjalne rozpoczęcie tegorocznego spotkania zaplanowano na godz. 17.00, o godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św., podczas której homilię wygłosi kard. Timothy Radcliffe OP. O północy nastąpi tradycyjne przejście przez Bramę III Tysiąclecia. Czuwanie poprowadzi biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Zdaniem o. Tomasza Nowaka OP, duszpasterza Lednicy, hasło tegorocznej Lednicy „Zawsze w górę!” jest inspirujące i podnoszące na duchu, co powinno też przełożyć się na liczbę uczestników wydarzenia. - Spodziewamy się 20 tys. osób, ale niewykluczone, że przybędzie ich dużo więcej. Nie przeszkadzałoby nam to, zwłaszcza że wiemy, iż wielu młodych ludzi decyzję podejmuje często w ostatniej chwili - dodał.

Symbolem tegorocznej Lednicy będzie karabińczyk, którego używa się w górach. Karabińczyk z szarfą z napisem „Pier Giorgio Frassati. Zawsze w górę!” będzie można przypiąć np. do bidonu, kluczy czy telefonu komórkowego.

„To także symbol, który ma nam przypominać, byśmy wspierali się i byli razem we wspólnocie, a nie samotnie szli przez życie” – uważa o. Nowak OP.

Zapisy na spotkanie młodych na Lednicy odbywają się za pośrednictwem strony spotkanielednica2000.pl w zakładce „Zapisy”. Organizatorzy spotkania zachęcają też do współpracy wolontariuszy.

Organizatorem wydarzenia jest Dominikańska Fundacja Lednica 2000. Więcej informacji na stronie www.spotkanielednica2000.pl

Tegoroczne spotkanie na Lednicy wpisuje się w przygotowania do Roku Jubileuszowego młodych, który w ramach przeżywanego przez różne grupy Roku Świętego 2025 odbędzie się w Rzymie od 28 lipca do 3 sierpnia pod przewodnictwem papieża Leona XIV.

- Nie będzie to Światowy Dzień Młodzieży, choć strukturą będzie go przypominał - wyjaśnił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Z Polski na rzymskie wydarzenia zgłosiło się już 725 grup, co przekłada się na kilkanaście tysięcy osób. Będzie im towarzyszyło 421 kapłanów i 22 biskupów na czele z kard. Grzegorzem Rysiem. Obecne tam będą też osoby zakonne (111).

Finał Jubileuszu Młodych w Rzymie odbędzie się w dniach 2-3 sierpnia na Tor Vergata, gdzie nastąpi spotkanie z papieżem Leonem XIV i kanonizacja bł. Pier Giorgio Frassatiego, ogłoszonego patronem młodzieży przez św. Jana Pawła II.

W dniach 30 lipca - 1 sierpnia funkcjonować będzie Casa Polonia, czyli centralne miejsce pobytu polskiej młodzieży na wydarzeniach jubileuszowych, zlokalizowane na terenie Instytutu Salezjańskiego, naprzeciwko więzienia Rebibbia. Od godz. 17.00 do 23.00 każdego dnia na zbudowanej tam scenie odbywać się będzie wiele wydarzeń, w tym koncerty z udziałem polskich artystów i katechezy jubileuszowe. Konferencje dla młodych Polaków w Rzymie głosić będą dominikanie o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy i o. Adam Szustak OP. Działać też będzie Telewizyjne Studio Młodych relacjonujące przebieg rzymskich wydarzeń. W sobotę 2 sierpnia celebrowana będzie Eucharystia dla polskich grup zmierzających na nocne czuwanie na Tor Vergata.

- Kościół ma trochę problem z młodym pokoleniem. Ono pokazuje nam często przysłowiową żółtą kartkę. To, co chcemy proponować w Kościele młodym, jest próbą pokazania im Kościoła prawdziwego. Nie chcemy iść z młodymi na skróty. Chcemy im ukazywać istotę Ewangelii, czyli podążania za Jezusem. Dlatego wpisujemy międzynarodowe czy ogólnopolskie wydarzenia duszpasterstwa młodzieży w to, czym żyje cały Kościół - wyjaśnił przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

- Nasze przesłanie do młodego pokolenia w Polsce jest jasne: jesteśmy i chcemy być na was otwarci. Nawet jeśli macie wiele przeszkód w dojściu Jezusa i Ewangelii, w pozostaniu wiernymi, chcemy wam proponować wydarzenia, które będą przestrzenią dialogu i refleksji. Po to, aby pokazać, że jest dla was także miejsce w Kościele - dodał bp Suchodolski.

Jak wynika z danych Krajowego Biura ŚDM, w ubiegłym roku w wydarzeniach duszpasterskich w Kościele w Polsce wzięło udział 250 tys. młodych osób. - Mówimy, że młodych nie ma w Kościele, ale kiedy zsumujemy te wszystkie wydarzenia, jak Lednica, Festiwal Życia oraz różne diecezjalne i zakonne spotkania młodych, to okazuje się, że jest to wielka rzesza ludzi idących jednak w górę, dokonujących przejścia z codzienności ku przestrzeni wiary - powiedział bp Suchodolski.

Takich spotkań z okazji Roku Jubileuszowego będzie w tym roku także bardzo dużo, zwłaszcza, że znaczna rzesza młodych zostanie w kraju i nie pojedzie do Rzymu - poinformował bp Suchodolski. - Sam mam zaproszenia na co najmniej osiem z nich w pierwszych dniach lipca. To pokazuje, że Kościół młodych żyje i że Kościół tak naprawdę jest otwarty na młodych - dodał.

