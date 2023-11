Ukazały się niepublikowane dotąd rozważania ks. Piotra Pawlukiewicza  

Kapłan pozostawił po sobie setki stron rękopisów, prywatnych notatek oraz niepublikowanych kazań, które rodzina księdza Piotra przekazała w ręce jego wieloletniego współpracownika – ks. Jerzego Jastrzębskiego.

Na ich podstawie powstała książka „Dbaj o dziś”, która jest zbiorem bardzo osobistych i poruszających rozważań ks. Piotra przygotowanych na każdy dzień roku. Dziennikarka Weronika Kostrzewa napisała tak o tej publikacji: Mówił tak, że chciało się zaraz po Mszy Świętej wyjść i zmieniać swoje życie, z poczuciem że nie wszystko jest dobrze, ale że jest zadanie do wykonania – i z Jezusem to możliwe! Najpierw z ambony zabrała nam go choroba, potem o jednego z najwspanialszych znanych mi księży upomniał się Stwórca (i ja Mu się wcale nie dziwię!). Gdyby jednak można było znów stojąc w tłumie posłuchać go w św. Annie albo w czasie konferencji… „Dbaj o dziś” to szansa zarówno dla tęskniących za ks. Piotrem, jak i dla odkrywających go. To również pożegnanie, którego tak zabrakło.

Słowa ks. Pawlukiewicza to nie tylko inspirujący przekaz duchowy, ale także okazja do lepszego zrozumienia codzienności i przeżywania jej w bliskości z Jezusem. Ta książka z pewnością zmieni patrzenie na siebie, innych ludzi i świat, a przede wszystkim na Pana Boga.

Książka została objęta patronatem: Tygodnika Niedziela, Przewodnika Katolickiego, Opoki, Stacji7, Radia Warszawa, Magazynu „Bliżej Życia z wiarą” oraz strony Dopóki walczysz.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit.