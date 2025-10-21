info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego
Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego

Piotr Alexewicz laureatem V nagrody.

Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona - został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem V nagrody. To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony - powiedział po werdykcie Lu.

Przewodniczący jury Garrick Ohlsson przed ogłoszeniem wyników powiedział, że dyskusja była bardzo ożywiona. - Ostatecznie udało się pokonać wszystkie przeszkody i mamy wspaniałe wyniki konkursu - ocenił.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał werdykt.

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal - Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang.

IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Tuż po ogłoszeniu wyników zwycięzca Eric Lu wyznał, że nie ma słów, aby oddać to, co teraz czuje. - To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony - podkreślił. Lu w XVII Konkursie Chopinowskim 10 lat temu był laureatem IV nagrody.

Pianista podziękował jurorom "za zaszczycenie go tą nagrodą". - Dziękuję również wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie - dodał.

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty - Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady - Adam Kałduński z Polski.

W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

PAP |

dodane 21.10.2025 09:04

