80 lat ruchu Focolari  

7 grudnia 1943 roku to oficjalna data narodzin Ruchu Focolari, czyli dzień, w którym jego założycielka Chiara Lubich „poświęciła się Bogu na zawsze”. To właśnie 80 lat temu narodziła się mała wspólnota, która w czasie koszmaru i zniszczeń II wojny światowej pragnęła przywrócić pokój i jedność między wszystkimi, a która wkrótce rozprzestrzeniła się na cały świat, stając się częścią nurtu nowych charyzmatycznych wspólnot Kościoła. Sercem duchowości i działania Ruchu Focolari jest Ewangelia, a w szczególności modlitwa Jezusa: "Aby wszyscy stanowili jedno" (J 17, 21). Dziś Ruch jest obecny w 182 krajach, co jest znakiem powszechności i pilnej potrzeby jedności i braterstwa w tych podzielonych i tragicznych czasach. Należą do niego chrześcijanie różnych Kościołów, wyznawcy wielu religii i ludzie bez wyraźnego odniesienia religijnego.

7 grudnia papież Franciszek przyjmie na audiencji Margaret Karram, przewodniczącą Ruchu Focolari oraz Jesúsa Morána, współprzewodniczącego i grupę jego liderów. "Przyjęcie przez Ojca Świętego 7 grudnia 2023 r., dokładnie osiemdziesiąt lat po pierwszym "tak" wypowiedzianym Bogu przez Chiarę Lubich, jest dla nas niezwykłym i zaskakującym darem. Chcemy przynieść papieżowi miłość i przywiązanie tysięcy ludzi na całym świecie, którzy żyją charyzmatem jedności i odnowić naszą służbę Kościołowi na tej synodalnej drodze, we współpracy z tak wieloma innymi, którzy chcą przyczynić się do pokoju i miłości, aby ukoić rany ludzkości" - powiedziała przewodnicząca.

O godzinie 18:00 tego samego dnia w Bazylice Santa Maria Maggiore odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za 80 lat istnienia Ruchu Focolari, której przewodniczyć będzie kard. Kevin Joseph Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, wraz z innymi kardynałami, biskupami i kapłanami. "Ten dzień będzie zakończeniem pielgrzymki, którą chcieliśmy odbyć do niektórych świętych i znaczących miejsc: w Asyżu, Loreto i Rzymie, aby podziękować, prosić o przebaczenie i zacząć od nowa z odwagą i nadzieją. Wspólnoty Focolari na całym świecie również będą przeżywać tę rocznicę z tymi samymi uczuciami i celami, aby być świadkami bliskości z braterską miłością, która pokonuje wszelkie bariery i dociera do każdego człowieka” – powiedziała Karram.

Ruch Focolari – Dzieło Maryi – założyła w swoim rodzinnym Trydencie w 1943 r. 23-letnia wówczas Chiara Lubich. Założycielka jednego z największych ruchów świeckich katolików w Kościele urodziła się 22 stycznia 1920 r., zmarła 14 marca 2008 r. w międzynarodowym ośrodku Ruchu Focolari w Rocca di Papa pod Rzymem.

Ideą tego ruchu przebudzenia duchowego jest umacnianie szacunku i tolerancji między ludźmi w duchu Ewangelii oraz przyczynianie się do większego braterstwa i jedności w świecie. Do wspólnoty należą również osoby nie związane z żadną religią. Na całym świecie funkcjonuje 35 miasteczek – modeli nowego społeczeństwa. Najstarsze z nich – „formacyjny bastion” Ruchu Focolari – założyła Chiarę Lubich przed niemal 60 laty w Loppiano we włoskiej Toskanii. Mieszka tam blisko tysiąc fokolarynów z 70 krajów świata, starających się wcielić w życie ideał chrześcijańskiego współistnienia w różnorodności kultur. Loppiano odwiedził w maju 2018 r. papież Franciszek.

Proces beatyfikacyjny Chiary Lubich rozpoczął się 27 stycznia 2015 r. w diecezji Frascati koło Rzymu.

Obecnie liczy on 140 tys. aktywnych członków i ponad 5 mln zaangażowanych przyjaciół i sympatyków. Oprócz katolików należą do niego chrześcijanie z ok. 300 Kościołów oraz wyznawcy innych religii. Ruch Focolari oficjalnie został uznany przez Stolicę Apostolską w 1964 r. Jest obecny w 182 krajach świata, w tym również w Polsce.