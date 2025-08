Ponadto w 2024 r. liczba odsłon rozdziałów w aplikacjach Biblii wyniosła około 28,3 mld, które to dane uwzględniono w statystykach po raz pierwszy. Oprócz odsłon rozdziałów w najważniejszych międzynarodowych aplikacjach biblijnych, Światowe Towarzystwo odnotowało w swojej rocznej statystyce około 1,3 miliarda odsłon audiobooków. Wśród nich znalazły się aplikacje od takich dostawców jak YouVersion, BibleBooster i Faith Comes by Hearing

Wersja angielska dopiero na trzecim miejscu

Biblia pozostaje nadal najczęściej drukowaną książką na świecie. Pod względem liczby drukowanych Biblii, w 2024 r. miała przewagę Brazylia z około 4,2 mln egzemplarzy, a następnie Indie (1,8 mln) i Chiny (1,6 mln). Po raz kolejny najwięcej Biblii (4,5 mln) rozprowadzono w języku hiszpańskim. Około 4 mln egzemplarzy rozprowadzono w języku portugalskim, a 3,2 mln w języku angielskim.

„Każda rozprowadzona Biblia, niezależnie od formatu, umożliwia ważne połączenie między żywym Słowem Bożym a osobą tęskniącą za prawdą, pocieszeniem lub zmianą” – powiedział Dirk Gevers, sekretarz generalny Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych.

Według opublikowanej informacji, statystyki obejmują jedynie dane od wydawców i organizacji zrzeszonych w Zjednoczonych Towarzystwach Biblijnych. Jest to 160 krajowych towarzystw biblijnych, które działają w 184 krajach świata.