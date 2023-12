Munyemanie, którego proces rozpoczął się 14 listopada, postawiono zarzut ludobójstwa, współudziału w zbrodniach ludobójstwa, współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości oraz udział w przygotowaniu ludobójstwa.

Zarzuca mu się, że podpisał wniosek zachęcający do zabójstw i brał udział w ustawianiu barier i patroli w Tumbie, gdzie aresztowano, a następnie zabijano poszczególne osoby. Ponadto oskarża się go o posiadanie klucza do biura, w którym przed egzekucją przetrzymywano Tutsi.

Munyemana zaprzecza, twierdząc, że starał się ukryć Tutsich.

Prokuratura, wnioskując o karę, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia, wskazała m.in. na poparcie Munyemany dla ówczesnego rządu Hutu i armii, pomimo ich zaangażowania w zabójstwa.

Wskazano także na jego obecność na spotkaniach, na których zachęcano do stosowania przemocy wobec Tutsi.

Munyemana spotkał się również z zarzutami aktywnego rozpowszechniania haseł nawołujących do przemocy, co przy jego wpływowej pozycji lekarza i profesora uniwersyteckiego, wzmacniało siłę ludobójczej propagandy.

Prokuratura odniosła się również do przyznania się Munyemany do ówczesnego zaangażowania w komitet ds. sektora bezpieczeństwa, odpowiedzialny za tzw. "patrole sąsiedzkie" i ich działania.

Wg. zeznań jednego ze świadków, Lauriena Ntezimany, prawdziwy cel patroli nie służył ochronie ludności, ale były one środkiem do zatrzymywania i egzekucji Tutsi.

Ntezimana określił członków komitetu, takich jak Munyemana, mianem „wtajemniczonych” aktywnie zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie zabójstw.

Rozprawa ma potrwać do 19 grudnia.