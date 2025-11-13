info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV o przeżyciach mistycznych
Leon XIV o przeżyciach mistycznych

Leon XIV o przeżyciach mistycznych  
Vatican Media Leon XIV

Papież przyjął na audiencji uczestników sympozjum poświęconego tematowi doświadczeń mistycznych i świętości, które odbywało się z inicjatywy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Zwracając się do nich przypomniał, że choć przeżycia mistyczne należą do „najpiękniejszych doświadczeń wiary”, to nie powinny być traktowane, jako „osobiste przywileje” niektórych osób, ale jako dar dla budowania całej wspólnoty Kościoła.

Papież podziękował uczestnikom obrad za ich wkład w refleksję na temat mistycyzmu, która wciąż jest potrzebna w pewnych obszarach tego zagadnienia. Przypomniał, że Kościół od wieków uznaje, że w centrum mistycznego doświadczenia znajduje się „świadomość intymnej więzi miłości z Bogiem”. Podkreślił też, że jest to doświadczenie wykraczające poza poznanie rozumowe, którego nie można przypisywać zasługom osoby, która go doświadcza, ale należy traktować jako „duchowy dar”, który może objawiać się w skrajnie przeciwnych doświadczeniach, jak choćby doświadczenie duchowej ciemności, odmienne od pełnych światła wizji.

„Zjawiska nadprzyrodzone, które mogą zawierać w sobie doświadczenie mistyczne, nie są warunkami koniecznymi do uznania świętości” – przypomniał Leon XIV. Zaznaczył, że służą one umocnieniu cnót, nie jako osobiste przywileje, ale jako udzielone dla zbudowania całej wspólnoty Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa. Pierwszorzędne znaczenie w orzekaniu o świętości ma natomiast prześledzenie życia kandydata na ołtarze pod kątem pełnego i nieustannego oddawania się do dyspozycji woli Bożej, objawionej w Piśmie Świętym i Tradycji apostolskiej.

Papież zachęcił do rozwagi w podejściu do zjawisk nadprzyrodzonych i przypomniał, że Kościół posiada kryteria do rozeznawania, czy są one autentycznym doświadczeniem mistycznym, przeżywanym w „klimacie modlitwy i szczerego poszukiwania Boga”, czy też mogą być one fałszywe i zwodnicze. Przypomniał, że należy podchodzić do nich z ostrożnością i rozeznawać je „w pokorze i zgodności z nauczaniem Kościoła”.

Papież przypomniał też, że badanie świętości polega m.in. na rozeznawaniu, czy cnoty, naznaczające jego życie, były znakami „eklezjalnej komunii i intymnej więzi z Bogiem”. Zachęcił postulatorów spraw kanonizacyjnych, by sami naśladowali świętych, pielęgnując powołanie wszystkich ochrzczonych do świętości.

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Nie ma w nim mentalności świata, według której za winę trzeba ponieść sprawiedliwą – według ludzkiej miary – karę.

GN 43/2025 DODANE 23.10.2025 AKTUALIZACJA 26.10.2025

Czy Bóg jest delikatny? „Jego cierpliwość coraz bardziej nas zadziwia”

– Łagodność jest mocą Boga – powtarza za św. Janem od Krzyża o. Jakub Przybylski OCD. »

Dorota Abdelmoula-Viet

VATICANNEWS.VA |

dodane 13.11.2025 14:38

TAGI| LEON XIV, MISTYKA

