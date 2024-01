Ziemia Święta: Chrzest Pański nad rzeką Jordan  

W homilii o. Francesco Patton podkreślił przywilej celebrowania uroczystości Chrztu Pańskiego w tym świętym miejscu. Na zakończenie nawiązał do obecnej sytuacji w Ziemi Świętej wzywając do modlitwy o pokój: „Tutaj, nad Jordanem, – powiedział – jeszcze raz prosimy o łaskę, by otworzyły się niebiosa i aby Duch Święty zstąpił na wszystkich mieszkańców tej ziemi, odnawiając serca i dając pokój. Tutaj, nad Jordanem – oświadczył ojciec kustosz – może naprawdę mieć początek nowa ludzkość, która odrzuca logikę przemocy i zemsty a przyjmuje etykę przebaczenia, pojednania, miłości aż do daru z siebie”.

Po raz pierwszy Eucharystia w uroczystość Chrztu Pańskiego nad Jordanem zakończyła się procesją, która przeszła nową bramą i przygotowaną drogą z odzyskanego w 2018 roku franciszkańskiego klasztoru do sanktuarium nad rzeką Jordan.

Trwająca w Ziemi Świętej wojna była widoczna również podczas peregrynacji nie tylko brakiem pielgrzymów, ale również zakazem zejścia uczestników nad samą rzekę Jordan. Ponadto została odwołana druga część tradycyjnego programu pielgrzymowania, jaką było nawiedzenie prawosławnego sanktuarium na Górze Kuszenia i obiad w klasztorze franciszkańskim w Jerychu.