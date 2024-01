Setki migrantów uciekają przed burzą na morzu  

Jak pisze Daniela Fassini w "Avvenire", największym włoskim dzienniku katolickim, trwa wyścig z czasem, żeby udało się im wyjść na stały ląd, zanim w statki ratunkowe uderzy jeszcze silniej żywioł. Załodze hiszpańskiej jednostki "Open Arms" wydano wczoraj zezwolenie na zacumowanie w porcie w Crotone z 57 migrantami na pokładzie. Płynący statkiem ratownicy alarmowali o falach dochodzących do 4 metrów i wietrze o prędkości 25 węzłów, zaznaczając, że podróż do wyznaczonego przez włoskie władze Brindisi będzie "długa i niebezpieczna".

Wśród uratowanych na morzu 57 osób było 5 nieletnich, w tym 8-letni Hammed, który wraz z wujkiem uciekł z Syrii, by dołączyć do rodziny. Udało się go zabrać na pokład na krótko przed nadejściem silnej burzy. "Z powodu takich wydarzeń nasza obecność na morzu jest ważniejsza niż kiedykolwiek" – twierdzi załoga "Open Arms". "Chcemy bronić życia i praw osób najbardziej bezbronnych, dopóki nie zostanie im zagwarantowana możliwość bezpiecznego dotarcia do Europy".

Natomiast 167 migrantów, w tym 49 małoletnich bez opiekunów, przybyło wczoraj w czterech turach na Lampedusę. Ich łodzie wypłynęły z Safakis i El Amra w Tunezji oraz z Zuwary w Libii, a znajdowało się na nich od 16 do 56 osób pochodzących z: Etiopii, Egiptu, Pakistanu, Syrii, Gwinei, Kamerunu, Sudanu, Tunezji i Maroka. Wieczorem w Cieśninie Sycylijskiej morze znów było mocno wzburzone.