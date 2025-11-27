Papież wręczył prezydentowi Turcji medal wizyty apostolskiej  

Kurtuazyjna wizyta i symboliczny gest. W Pałacu Prezydenckim w Ankarze Papież Leon XIV podarował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi medal upamiętniający pierwszą zagraniczną wizytę Ojca Świętego.

Na pamiątkowej odznace widnieją wizerunki świętych i miejsc ważnych dla całej wizyty apostolskiej.

Znaki miejsc i wiary

Na medalu umieszczono postacie św. Szarbela Makhloufa i św. Andrzeja Apostoła, a obok nich symbole związane z krajami, które Papież odwiedza w tej podróży: figurę Matki Bożej z Harissy, cedr Libanu oraz meczet Sułtana Ahmeda.

Minarety przedstawione obok chrześcijańskiej dzwonnicy tworzą wymowny znak spotkania różnych tradycji religijnych.

W rocznicę Soboru Nicejskiego

W górnej części wybito łaciński napis TVRCIAM ET LIBANVM VISIT, a u dołu — odniesienie do 1700. rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego: MDCC ANNIV. CONC. NICAENI. Umieszczono tam również daty podróży: 27 listopada – 2 grudnia 2025.

Autorką medalu jest Amalia Mistichelli, przygotowująca go specjalnie na wizytę w Turcji i Libanie. Papież przekazał dar podczas wizyty kurtuazyjnej 27 listopada w Ankarze.