Papież ostro o pogardzie dla małżeństwa i płodności: to oszustwo  

W przemówieniu do tureckich władz Leon XIV w bardzo stanowczych słowach sprzeciwił się pogardzie dla rodziny i otwarcia na życie: „to nie z kultury indywidualistycznej ani z pogardy dla małżeństwa i płodności osoby mogą czerpać większe możliwości życia i szczęścia” – powiedział Ojciec Święty, nazywając taką tendencję oszustem konsumpcjonistycznej ekonomii.

W pierwszym przemówieniu w Turcji Leon XIV podkreślił m.in. kluczową rolę rodziny, która tworzy więzi. Dla każdego – mówił - rodzina była bowiem pierwszym ośrodkiem życia społecznego, w którym doświadczyliśmy, że bez drugiego człowieka nie ma „ja”.

Przestrzegł przed kulturą indywidualistyczną i pogardą dla małżeństwa i płodności, które rzekomo mają dawać większe możliwości życia i szczęścia.

„Na to oszustwo konsumpcjonistycznych ekonomii, w których samotność staje się biznesem, należy odpowiedzieć kulturą, ceniącą uczucia i więzi. Tylko razem stajemy się autentycznie sobą” – przekonywał Ojciec Święty.

Dodał, że w życiu rodzinnym w sposób wyjątkowy ujawnia się wartość miłości małżeńskiej i wkład kobiet. „Kobiety, w szczególności poprzez naukę i aktywny udział w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym, coraz bardziej angażują się w służbę dla kraju i w jego pozytywny wpływ na arenie międzynarodowej. Dlatego też należy bardzo docenić ważne inicjatywy w tym zakresie, wspierające rodzinę i wkład kobiet w pełny rozkwit życia społecznego” – podkreślił Papież.