Papież ostro o pogardzie dla małżeństwa i płodności: to oszustwo
Papież ostro o pogardzie dla małżeństwa i płodności: to oszustwo

Papież ostro o pogardzie dla małżeństwa i płodności: to oszustwo  
PAP/EPA/NECATI SAVAS

W przemówieniu do tureckich władz Leon XIV w bardzo stanowczych słowach sprzeciwił się pogardzie dla rodziny i otwarcia na życie: „to nie z kultury indywidualistycznej ani z pogardy dla małżeństwa i płodności osoby mogą czerpać większe możliwości życia i szczęścia” – powiedział Ojciec Święty, nazywając taką tendencję oszustem konsumpcjonistycznej ekonomii.

W pierwszym przemówieniu w Turcji Leon XIV podkreślił m.in. kluczową rolę rodziny, która tworzy więzi. Dla każdego – mówił - rodzina była bowiem pierwszym ośrodkiem życia społecznego, w którym doświadczyliśmy, że bez drugiego człowieka nie ma „ja”. 

Przestrzegł przed kulturą indywidualistyczną i pogardą dla małżeństwa i płodności, które rzekomo mają dawać większe możliwości życia i szczęścia.

„Na to oszustwo konsumpcjonistycznych ekonomii, w których samotność staje się biznesem, należy odpowiedzieć kulturą, ceniącą uczucia i więzi. Tylko razem stajemy się autentycznie sobą” – przekonywał Ojciec Święty. 

Dodał, że w życiu rodzinnym w sposób wyjątkowy ujawnia się wartość miłości małżeńskiej i wkład kobiet. „Kobiety, w szczególności poprzez naukę i aktywny udział w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym, coraz bardziej angażują się w służbę dla kraju i w jego pozytywny wpływ na arenie międzynarodowej. Dlatego też należy bardzo docenić ważne inicjatywy w tym zakresie, wspierające rodzinę i wkład kobiet w pełny rozkwit życia społecznego” – podkreślił Papież.

Vatican News - Polski Leon XIV ostro o pogardzie dla małżeństwa i płodności: to oszustwo, a nie droga do szczęścia
VATICANNEWS.VA |

dodane 27.11.2025 18:05

TAGI| LEON XIV, MAŁŻEŃSTWO, PŁODNOŚĆ

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Adwentowa podróż

ks. Leszek Smoliński

Adwentowa podróż

Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Niegdyś często nadawano kościołom to wezwanie. Przecież to patron potężny. Dziś kojarzony z prezentami...

