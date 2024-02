Modlitwa o wolność od uzależnień w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu  

Wśród intencji zanoszonych podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego adoracji Najświętszego Sakramentu, które na Jasnej Górze ma charakter ekspiacyjny przed Wielkim Postem, jest i ta o trzeźwość narodu.

- Z niepokojem słyszymy, że coraz młodsi sięgają po alkohol, dla coraz większej liczby osób alkohol staje się swoistą receptą na wszelkiego rodzaju trudności. Ta modlitwa o trzeźwość jest szczególnie ważna - mówi kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak.

Od wielu lat w Centrum Modlitwy Zawierzenia można podjąć postanowienie abstynencji, wpisując się do specjalnej księgi. W ubiegłym roku, podejmując czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii i uzależnienia od Internetu, wpisało się do niej 348 osób.

Pan Andrzej po 30 latach uzależnienia podjął abstynencję dla swojej rodziny. Na Jasną Górę przyjechał z żoną i z wielką modlitwą o uzdrowienie ciężko chorego wnuka. - Wpisując się do księgi, zobowiązałem się, że do śmierci nie będę pić alkoholu, zrobię to dla wnuka - mówi pan Andrzej. Korzystając z terapii uzależnień zrozumiał jak bardzo swoim alkoholizmem krzywdzi najbliższych. Jego nałóg rozpoczął się od okolicznościowego picia piwa i wina podczas spotkań z kolegami, z czasem stały się one pretekstem do upijania się.

- Przyjechałem też na Jasną Górę za wszystkich, których spotkałem na terapii, wielu z nich ją zaczęło, ale nie skończyło. Mnie się udało. Chcę prosić Maryję, by pomogła mi wytrwać w trzeźwości już do śmierci - wyznaje. Wyraża nadzieję, że „jak nie będzie pił, to jeszcze dużo dobrego może w życiu zrobić”.

Od ponad 30 lat odbywają się w sanktuarium czerwcowe Jasnogórskie Spotkania Uzależnionych. - Walka o wolność od uzależnień to też walka o rodzinę, najbliższych, przyjaciół - mówią ich uczestnicy. Jasnogórskie spotkania są największym w Polsce zjazdem ludzi uzależnionych, ich rodzin oraz tych, którzy pragną wspierać „dźwigających się” z choroby. Modlitwa i pielgrzymki np. Apostolstwa Trzeźwości z intencją o wolność od nałogów to również odpowiedź na realizację Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r.