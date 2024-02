Kraje południowej Afryki zmagają się z epidemią cholery  

W tym tygodniu mija rok od pierwszego wykrycia ogniska cholery w Zimbabwe. Ministerstwo zdrowia tego kraju podaje, że wskaźnik śmiertelności spada, ale liczba potwierdzonych przypadków wciąż rośnie, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi ponad 450 osób.

Od 2023 r. w sumie pięć państw członkowskich Unii Afrykańskiej (UA) w Afryce Południowej doświadczyło przedłużającej się epidemii cholery. To Malawi, RPA, Mozambik, najbardziej chorobą dotknięte są jednak Zambia i Zimbabwe, przy stałym wzroście liczby przypadków i zgonów w ciągu ostatniego kwartału.

W Zimbabwe od lutego ub. r. do 11 lutego br. odnotowano 23 905 podejrzanych przypadków cholery, 2 511 potwierdzonych przypadków, 23 147 wyzdrowień, 71 potwierdzonych zgonów wskutek cholery i 454 podejrzanych zgonów.

eNCA Zimbabwe on cholera vaccination drive



Dwa tygodnie temu Ministerstwo Zdrowia Zimbabwe we współpracy partnerami, w tym UNICEF i WHO, rozpoczęło doustne szczepienie przeciwko cholerze (OVC) "od drzwi do drzwi", ukierunkowane na obszary wysokiego ryzyka.

Szczepionkę zastosowano już w najbardziej zagrożonych okręgach w sześciu prowincjach. W niektórych prowincjach odnotowano już 100 proc. zaszczepienia.

Od czasu rozpoczęcia kampanii szczepionkę otrzymało już ponad 1,4 mln osób. Docelowo kampania szczepień ma objąć 2,3 miliona osób mieszkających w 26 okręgach okręgów wysokiego ryzyka w Harare, Mashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central, Manicaland, Masvingo i Midlands.

Okręgi te uważa się za główne przyczyny wybuchu epidemii.

Najmniej przypadków odnotowano w Bulawayo, gdzie od lutego ubiegłego roku odnotowano 29 infekcji.

Natomiast w Zambii, pierwsze ogniska choroby wykryto w październiku 2023 r. w stolicy Lusace, na przedmieściach Matero i Kanyama, uznawanych jako epicentrum.

Od tego czasu epidemia rozprzestrzeniła się na dziewięć z dziesięciu województw, przy czym wzrost przenoszenia zaobserwowano pomiędzy połową grudnia 2023 r. a styczniem b.r.

Według stanu na dzień 19 stycznia b.r. w 47 powiatach zgłoszono łącznie 11 304 przypadków i 448 zgonów w dziewięciu prowincjach, spośród wszystkich zgłoszonych zgonów.

199 zgony miały miejsce w placówkach służby zdrowia, a 249 to zgony w lokalnych społecznościach.

Obecnie ponad 821 pacjentów jest hospitalizowanych w różnych ośrodkach leczenia cholery w dotkniętych prowincjach, z czego 80 proc. wszystkich przyjęć ma miejsce w stolicy, Lusace.

Zważywszy, że Zambia graniczy z ośmioma innymi państwami członkowskimi UA, Afrykańskie Centrum ds. Kontroli Chorób i Prewencji (CDC), wskazuje na potrzebę regionalnej mobilizacji pomiędzy tymi krajami, w celu omówienia transgranicznej kontroli cholery i innych zagrożeń zdrowia publicznego