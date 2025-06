UE: Stolice podzielone w sprawie dalszych kroków wobec Izraela

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej omawiają w poniedziałek w Brukseli raport dotyczący złamania przez Izrael zapisów umowy stowarzyszeniowej z UE. Decyzję na temat jej przyszłości szefowie dyplomacji mają podjąć na spotkaniu w lipcu. Stolice są jednak w tej kwestii podzielone.

Raport na temat Izraela przygotowała wysoka przedstawicielka Unii ds. zagranicznych Kaja Kallas. "Przeprowadziliśmy przegląd art. 2 umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Jest on gotowy, państwa członkowskie zapoznały się z nim. Omówimy go i zastanowimy się, co z tym zrobić dalej" - powiedziała Kallas.

Zgodnie z raportem Izrael mógł naruszyć art 2. porozumienia regulującego stosunki między UE a Izraelem, mówiący o prawach człowieka. Dokument został przygotowany na wniosek części stolic w związku z blokowaniem pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean Noel Barrot powiedział, że decyzja w sprawie dalszych kroków ma zapaść na posiedzeniu w lipcu. "Raport jasno stwierdza, że Izrael naruszył art. 2 umowy, który dotyczy poszanowania praw człowieka. Przeprowadzimy dyskusję na temat tego raportu i tego ustalenia, z którego będziemy musieli wyciągnąć wnioski" - zaznaczył.

"W tym kontekście pozostajemy zdecydowani uznać państwo palestyńskie jako część zbiorowego wysiłku, angażującego wszystkie zainteresowane strony - tak, aby uczynić polityczne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego wiarygodnym i możliwym" - podkreślił Barrot.

Z kolei wicepremier Belgii Maxime Prevot powiedział dziennikarzom, że niektóre państwa mogą uważać, iż obecnie nie jest odpowiedni moment na podejmowanie kroków przeciwko Izraelowi z uwagi na prowadzony przez ten kraj konflikt z Iranem. "Sądzę jednak, że obie te rzeczy nie mają ze sobą związku i należy je traktować osobno: to, co jest dzisiaj otwartym konfliktem pomiędzy Izraelem a Iranem, oraz kwestię palestyńską" - oznajmił Prevot.

Jak podkreślił, Belgia będzie zabiegać o to, by UE nie traciła z oczu kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. "Ta blokada, która jest zdejmowana bardzo powoli, trwa zdecydowanie zbyt długo. Musimy doprowadzić do tego, by ciężarówki z jedzeniem, które utknęły na granicy, mogły wjechać na palestyńskie terytorium i przyjść z pomocą Palestyńczykom" - powiedział.

Hiszpański minister Jose Manuel Albares zaproponował w poniedziałek natychmiastowe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Przeciwko takiemu rozwiązaniu są Włochy, ponieważ - jak przekonywał włoski minister Antonio Tajani - utrzymanie stosunków z izraelskimi władzami ułatwiło np. ewakuację części cywilów ze Strefy Gazy.

Z Brukseli Magdalena Cedro