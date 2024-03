Papież wzywa do odwagi negocjacji w sprawie Ukrainy  

Papież w wywiadzie nt. na temat Ukrainy papież wzywał do zawieszenia broni i wznowienia odwagi negocjacji – stwierdził dyrektor biura prasowego Matteo Bruni, odpowiadając na pytania niektórych dziennikarzy, dotyczące oczekiwania na wywiad w szwajcarskim radiu i telewizji, wyjaśniając, że życzenie Franciszka dla kraju, który zawsze określał jako męczeński, zawiera się w słowach wyrażonych już na Anioł Pański 25 lutego, dzień po dramatycznej drugiej rocznicy wybuchu konfliktu, w którym powtórzył swoje głębokie współczucie dla ludności Ukrainy. A wszystko po to, by "stworzyć warunki do dyplomatycznego rozwiązania w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju".

W innym miejscu wspominanego wywiadu, mówiąc o innej sytuacji konfliktowej, ale odnosząc się do każdej sytuacji wojennej, Papież wyraźnie stwierdził: „Negocjacje nigdy nie są kapitulacją” – podkreśla dyrektor watykańskiego biura prasowego VaticanNews.

