Rosja: Co najmniej 51 osób zatrzymano w związku z wyborami  

Zatrzymań dokonano w 14 miastach kraju, przy czym, według obrońców praw człowieka, najwięcej w Kazaniu - co najmniej 23 osoby oraz w Moskwie - co najmniej 10. Według portalu OWD-Info w Petersburgu zatrzymano co najmniej pięć osób.

Wcześniej w niedzielę OWD-Info powiadomił o zatrzymaniu w Moskwie członka lokalnej komisji wyborczej za napis "Nawalny" na koszulce.

Mieszkaniec Kazania powiedział natomiast portalowi, że zatrzymano go za to, że przyszedł do lokalu wyborczego w południe. Do takiej formy protestu wezwała Julia Nawalna, wdowa po zmarłym w łagrze przywódcy opozycji Aleksieju Nawalnym.

Wśród innych miast, gdzie doszło do zatrzymań, OWD-Info wymienił Riazań, Irkuck, Wołgograd, Pietrozawodsk i Ufę.

Niedziela jest trzecim i ostatnim dniem wyborów prezydenckich w Rosji.