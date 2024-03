Bezpieczni w Kościele. Rusza projekt "Odbudujmy dom"  

Fundacja Świętego Józefa KEP i redakcja dominikanie.pl zainaugurowały cykl 26 rozmów o zdrowym duszpasterstwie i bezpieczeństwie osób dorosłych pozostających w kontakcie duszpasterskim z osobami duchownymi, braćmi i siostrami zakonnymi oraz świeckimi liderami. Będą się one ukazywały w formie podcastów od 26 marca.

Kontakt duszpasterski oznacza tu nie tylko udział w grupach duszpasterskich i wspólnotach, ale również sakrament pokuty i pojednania, kierownictwo lub towarzyszenie duchowe, a także sprawowanie egzorcyzmów czy praktykę „rozeznania” w grupach charyzmatycznych.



Celem projektu „Odbudujmy dom” jest opisanie rozwojowego i wspierającego modelu kontaktu duszpasterskiego w duchu Ewangelii i przekazanie duchownym i świeckim liderom duszpasterstw pozytywnego wzorca do pracy. - Ponieważ punktem wyjścia naszego projektu jest doświadczenie patologicznych zachowań lub mechanizmów w duszpasterstwie, chcemy przekazać naszym odbiorcom narzędzia do tego, by je identyfikować, a w efekcie także chronić siebie i swoich bliskich, szukać wsparcia i uzyskać je, a w końcu także zgłosić krzywdę odpowiednim władzom świeckim lub kościelnym - wyjaśnia o. Radosław Więcławek OP, redaktor naczelny portalu dominikanie.pl.