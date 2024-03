Donald Trump: jeśli Europa będzie płacić, pozostaniemy w NATO  

- Stany Zjednoczone pozostaną w NATO, jeśli kraje europejskie "będą traktować Amerykę uczciwie" - zapewnił ubiegający się o powrót do Białego Domu były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie udzielonym we wtorek wieczorem brytyjskiej stacji GB News.

W rozmowie z Nigelem Farage'em, czołowym orędownikiem brexitu, a obecnie prezenterem GB News, Trump potępił jednak kraje Unii Europejskiej za "czerpanie korzyści" i wezwał je do płacenia uczciwej części wydatków na obronność, jeśli chcą zapewnić sobie wsparcie USA.

Zapytany o jego słowa, że Rosjanie mogą robić co chcą, jeśli te kraje nie będą płacić i o to, że to teraz wykorzystywane, Trump odparł: "Mogą to wykorzystać, nie obchodzi mnie, czy to wykorzystają. Ponieważ to, co mówię, jest formą negocjacji. Dlaczego mielibyśmy strzec tych krajów, które mają dużo pieniędzy, a Stany Zjednoczone płaciły za większość NATO? (...) Potem znowu przestali płacić. Ale teraz płacą z powodu tych komentarzy, które widzieliście dwa, trzy tygodnie temu. Nie wiem, czy wiesz, ale od czasu tych komentarzy wpłynęło dużo pieniędzy".

Trump przypomniał, jak na początku prezydentury powiedział przywódcom pozostałych krajów NATO, że będą musieli płacić więcej na obronność, a gdy został zapytany przez jednego z nich, czy jeśli tego nie zrobią, USA będą ich chronić w razie ataku Rosji. "Odpowiedziałem: +To znaczy, że zalegacie z płatnościami? Nie płacicie rachunków? Więc nie, nie zapłacę za was, nie zrobimy tego. Nie będziemy was bronić, jeśli nie płacicie rachunków. To bardzo proste+. I napłynęły setki miliardów dolarów" - opowiadał w wywiadzie.

"NATO stało się silne dzięki mnie. Teraz NATO musi traktować USA uczciwie, ponieważ gdyby nie Stany Zjednoczone, NATO nawet by nie istniało. Wykorzystali nas jak większość krajów" - przekonywał były prezydent.

Zapytany, czy jeśli kraje europejskie zaczną prawidłowo płacić rachunki, "czy miejsca takie jak Polska będą bronione? Czy Ameryka będzie tam?", Trump odpowiedział: "Tak. Ale Stany Zjednoczone powinny płacić swoją sprawiedliwą część, a nie sprawiedliwą część wszystkich innych. Uważam, że Stany Zjednoczone płaciły 90 procent (wydatków) NATO, a mogło to być 100 procent. To było najbardziej niesprawiedliwe i nie zapominajmy, że jest to ważniejsze dla nich niż dla nas. (...) Oni to wykorzystają. Wykorzystali nas w kwestii handlu, wykorzystali nas w kwestii wojska".

Naciskany dalej przez Farage'a, czy "jeśli zaczną grać fair, Ameryka tam będzie?", Trump odpowiedział: "Tak, w 100 procentach".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński