W Gazie ciągle giną ludzie

24 Palestyńczyków zginęło we wtorek przy centrum dystrybucji żywności. Trzech żołnierzy izraelskich...

24 Palestyńczyków zginęło we wtorek w ostrzale izraelskim przy centrum dystrybucji żywności w Rafah, mieście położonym na południu Strefy Gazy, przy granicy z Egiptem - poinformował resort zdrowia palestyńskiego terytorium. Dyrektor pobliskiego szpitala Nasera dodał, że rannych zostało 37 osób - przekazał portal stacji BBC.

Izraelska armia powiadomiła, że do incydentu doszło około pół kilometra od punktu dystrybucji pomocy. Wyjaśniła, że żołnierze, po oddaniu strzałów ostrzegawczych, otworzyli ogień w kierunku grupy podejrzanych osób, zmierzających w kierunku sił zbrojnych i "stwarzających zagrożenie" dla żołnierzy.

Jak przypomniał portal Times of Israel, do punktów dystrybucji żywności wytyczono bezpieczne korytarze. Jednak osoby, które zostały ostrzelane, miał zboczyć z ustalonej trasy i zbliżać się do izraelskich wojskowych.

Dowództwo Sił Obronnych Izraela poinformowało, że wszczęło dochodzenie w sprawie incydentu.

Wspierana przez USA i Izrael Fundacja Humanitarna dla Gazy, odpowiadająca obecnie za dystrybucję pomocy humanitarnej, zapewniła, że samo rozdzielanie żywności przebiegło bez zakłóceń, ponieważ rozprowadzono łącznie ponad 20 tys. paczek. Zaapelowała do cywilów o "przemieszczanie się do punktów dystrybucji wyłącznie bezpiecznymi korytarzami".

***

Trzech izraelskich żołnierzy zginęło w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych na północy Strefy Gazy - przekazał we wtorek portal Times of Israel. W tym samym incydencie rannych zostało jeszcze 11 wojskowych, w tym dwóch ciężko - poinformował dziennik "Jerusalem Post".

Żołnierze przemieszczali się pojazdem Humvee, eskortującym wóz strażacki. Ponieśli śmierć na skutek wybuchu kilku improwizowanych ładunków przy wyjeździe z rejonu Dżabalii - powiadomił portal.

W tej samej okolicy, w wyniku innego incydentu, trzech kolejnych żołnierzy zostało rannych, kiedy bojownicy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas otworzyli ogień do śmigłowca - poinformowała w komunikacie armia.

Hamas 7 października 2023 r. najechał południe Izraela, zabijając około 1200 osób i uprowadzając około 250 zakładników, co stało się początkiem wciąż trwającej wojny, która zrujnowała Strefę Gazy. Według kontrolowanej przez Hamas administracji dotychczas zginęło ponad 54,4 tys. Palestyńczyków.