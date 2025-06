Pekin rowerową potęgą

W całym ubiegłym roku mieszkańcy Pekinu odbyli łącznie 1,144 mld przejazdów rowerami współdzielonymi - wynika z opublikowanego we wtorek raportu władz stolicy Chin.

Jak dowiedziała się PAP, użytkownicy rowerów jednej z trzech firm wynajmujących pojazdy pokonują w skali roku łączny dystans odpowiadający 13 tysiącom okrążeń Ziemi.

Na pekińskim rynku działają trzy główne firmy: Meituan, Hellobike oraz Didi Qingju, które regularnie przesyłają dane o swoich operacjach do miejskiego systemu regulacji.

Raport opublikowany przez pekińską komisję ds. ruchu drogowego dowodzi, że w całym 2024 r. w Pekinie odnotowano łącznie 1,144 mld przejazdów na współdzielonych rowerach, oferowanych przez wszystkich operatorów. Dziennie to średnio 3,1258 mln przejazdów. Wzrost o 5,12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego świadczy o rosnącej popularności ekologicznego transportu - zauważa portal stołecznego dziennika "XinJing Bao".

Sama firma Hellobike posiada w Pekinie 320 tys. pojazdów, a ich użytkownicy pokonują rocznie ponad 500 mln km - poinformował przedstawiciel firmy w odpowiedzi na pytania PAP. "Rowery są intensywnie wykorzystywane, ze średnią czterech jazd dziennie" - dodał.

Najwięcej rowerów rozmieszczonych jest w sześciu centralnych dzielnicach Pekinu: Chaoyang, Haidian, Fengtai, Dongcheng, Xicheng i Shijingshan.

Firma wykorzystuje zaawansowany system "Hello Brain" oparty na sztucznej inteligencji, który przetwarza "setki milionów" danych lokalizacyjnych z rowerów dziennie (zbieranych przez moduły BeiDou i GPS). Pozwala to na śledzenie w czasie rzeczywistym i przewidywanie zapotrzebowania, co umożliwia efektywne rozmieszczenie pojazdów. Przykładowo, przed godzinami porannego szczytu rowery są kierowane w okolice stacji metra i przystanków autobusowych, a wieczorem - pod biurowce.

Hellobike deklaruje przestrzeganie zasady 3R - "reduce, reuse, recycle", czyli ograniczenia (w tym odpadów i zanieczyszczeń generowanych przez własne usługi), ponownego wykorzystywania części oraz recyklingu zużytych lub uszkodzonych pojazdów. Dodatkowo, w ramach projektu "International Charity Bike Project", firma przekazała w latach 2021 i 2023 ponad 3 tys. rowerów do Kambodży, by pomóc dzieciom w dostępie do edukacji.

Firma nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących wypadków z udziałem rowerzystów. Poinformowano jednak, że liczba kradzieży i aktów wandalizmu znacząco spadła w ostatnich latach w porównaniu z początkami branży.

Jak wynika z raportu władz miejskich, w związku z "nielegalnym" parkowaniem pojazdów w ubiegłym roku trzej operatorzy umieścili na "liście restrykcyjnej" łącznie 1105 osób.

Hellobike podkreśla, że Pekin jest jednym z miast o największym zapotrzebowaniu na rowery współdzielone, głównie ze względu na sprzyjające warunki klimatyczne i drogowe.

Władze stolicy aktywnie promują zielony transport i tzw. ruch uspokojony ("slow traffic"). Jak zwrócono uwagę na stronach internetowych Pekinu, infrastruktura rowerowa jest "aktywnie" rozwijana. W centralnych obszarach miasta istnieje sieć dróg dla rowerów i motorowerów o łącznej długości około 3218 km - wynika z danych sprzed dwóch lat. Dodatkowe nieco ponad 730,8 km obejmuje 21 tematycznych tras rowerowych o charakterze turystycznym i kulturalnym.

Obowiązujący standard minimalnej szerokości ścieżek mówi o 2,5 m dla pasów ruchu dla pojazdów bezsilnikowych. W niektórych zmodernizowanych obszarach, jak np. na obwodnicy nr 2, szerokość ścieżek rowerowych została zwiększona z dwóch do ponad trzech metrów.

We wtorek, 3 czerwca, obchodzony jest Światowy Dzień Roweru - święto ustanowione w 2018 r. na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak