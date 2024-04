Państwo Islamskie szkoli bojowników do ataków na Europę

Prowincja Sahelu Państwa Islamskiego (ISSP) stworzyła w Mali centrum szkolenia dla zagranicznych bojowników, co może prowadzić do nasilenia ataków terrorystycznych w Europie, Afryce Północnej, Sahelu i Afryce Zachodniej, ponieważ wielu tych terrorystów deklaruje chęć powrotu do krajów pochodzenia, by tam organizować zamachy, pisze w swojej analizie "ADF", magazyn wydawany przez dowództwo regionalne USA w Afryce.

W ciągu roku ISSP wypchnęło z Mali konkurencyjne grupy, podwajając kontrolowane przez siebie terytorium, między innymi zajmując tereny północno-wschodniego Mali, wcześniej opanowane przez powiązaną z Al-Kaidą grupę terrorystyczną Jama'at Nusrat al Islam wa al Muslimeen (JNIM). ISSP rozpoczęło ekspansję w Mali wkrótce po przeprowadzonym tam zamachu stanu w lipcu 2021 roku.

Sytuacja powtórzyła się w Nigrze, gdzie według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Państwo Islamskie od czasu zamachu stanu w tym kraju w lipcu 2023 roku prawie potroiło miesięczną liczbę ataków. Od sierpnia grupa przeprowadzała średnio ponad siedem ataków miesięcznie, gdy w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. zaatakowała łącznie około 19 razy.

W listopadzie islamscy terroryści zostali oskarżeni o zabicie w Nigrze 200 żołnierzy i zranienie 34 innych podczas zasadzek w regionie Tillaberi, w pobliżu granic z Burkina Faso i Mali.

Pod koniec marca 2024 roku ISSP przeprowadziło kolejny atak, w którym zginęło 30 nigerskich żołnierzy. Według Ministerstwa Obrony Nigru atak był "złożoną zasadzką" z udziałem ponad 100 uzbrojonych mężczyzn na motocyklach i w pojazdach.

Na opanowanych terenach ISSP zwiększyło pobór podatków religijnych znanych jako zakat i rozszerzyło działania rekrutacyjne w całym Sahelu. Jednak według amerykańskiej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (FATF) to Republika Południowej Afryki jest najzasobniejszym źródłem finansowania Państwa Islamskiego. Islamiści czerpią zyski z licznych w tym kraju napadów rabunkowych, porwań dla okupu i wymuszeń na firmach. Za nazbyt pobłażliwe podejście do ograniczania finansowania terroryzmu FATF wciągnęła w ubiegłym roku RPA na swoją "szarą listę".

Rekrutowani z różnych miejsc Afryki i Europy bojownicy ISSP są według analityków, na których powołuje się "ADF", zatwardziałymi ideologami, wyznającymi ponadnarodowy, odwołujący się do przemocy salaficki dżihadyzm, i nie są zainteresowani lokalnymi celami, jak ich poprzednicy.

Rada Bezpieczeństwa ONZ poinformowała w lipcu 2023 r., że ISSP już utworzyło korytarze tranzytowe między południową Europą a Sahelem i zorganizowało komórki terrorystyczne działające w Maroku i Hiszpanii.

Informacje ONZ potwierdzają ostatnie liczne zatrzymania dokonywane przez marokańską policję, którym towarzyszą konfiskaty broni, materiałów wybuchowych, dokumentów promujących ideologię IS oraz zeznania zatrzymanych o chęci dołączenia do obozów IS w Sahelu.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski