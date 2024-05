Dziedzictwo drogi

Wielu mówi, że te pięć lat, które mija od pożaru paryskiej katedry stały się dla mieszkańców Francji czasem swoistych rekolekcji. Zaczęło się od tłumu ludzi, którzy na kolanach i z różańcem w ręce modlili się przed katedrą, podczas gdy strażacy próbowali ocalić z niej jak najwięcej. Ten widok, który pojawił się w światowych mediach zdawał się nie pasować do obrazu kraju zdominowanego przez laicką ideologię. A jednak. Najstarsza córa Kościoła wychodzi z letargu czego dowodem może być 30-procentowy wzrost liczby chrztów osób dorosłych, jaki miał miejsce w tegoroczną Wigilię Paschalną.



Religijne przebudzenie najbardziej widoczne jest chyba na pielgrzymich szlakach. Kolejny rok z rzędu organizatorzy pielgrzymki do Chartres, odbywającej się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, musieli z dużym wyprzedzeniem zamknąć rejestrację uczestników, bo padł kolejny rekord frekwencji. W minionym tygodniu na szlak wyruszyli biskupi siedmiu francuskich diecezji należących do metropolii Reims. Do tej bezprecedensowej pielgrzymki dołączyli wierni, by wspólnie modlić się w intencji powołań. Odpowiedzią na rosnące we Francuzach pragnienie duchowe będzie też wyjątkowa pielgrzymka przygotowująca do ponownego otwarcia paryskiej katedry. Siedem dróg, siedem tygodni, siedmiu świętych - tak można podsumować trasę, czas i patronów tego wydarzenia. Ciekawe jest to, że pielgrzymka, która utworzy na mapie Francji swoistą „koronę maryjną” jest inicjatywą ludzi świeckich, którzy na swoje barki wzięli całą logistykę. Potem przyszło „błogosławieństwo” episkopatu.



Pomysłodawcy chcą podkreślić korzenie francuskiej wiary poprzez przypomnienie jej dziedzictwa wpisanego w tę ziemię. Zależy im na tym, by wyjść poza środowisko osób praktykujących wiarę i skłonić ludzi do zadawania sobie najważniejszych pytań. Droga może być głoszeniem. Chodzenie jest jednym z fundamentów dzielenia się wiarą, tak jak robili to pierwsi chrześcijanie, gdy ewangelizowali. Wszystkie siedem pielgrzymich tras zejdzie się u stóp paryskiej katedry na kilka tygodni przed jej otwarciem. Wiara wcielana w życie na drogach laickiej Francji, to misyjna szansa synodalnego Kościoła. To pielgrzymkowe odrodzenie pokazuje jak ważne jest dbanie o to, co u nas wciąż jeszcze żywe i cenne, by dziedzictwo wiary zachować i przekazać, tym którzy przyjdą po nas.