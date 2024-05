Europejska multidebata na wiele głosów  

Ponad 180 sesji z udziałem 1200. panelistów i panelistek, blisko 12 tys. zarejestrowanych uczestników stacjonarnych – tak w głównych liczbach rysuje się 16. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Ostatnie lata były trudne, ale dzisiaj Polska powraca. Nie chodzi tylko o powrót do zasad. Polska powraca także jako lider Europy, napędza gospodarkę i zwraca uwagę na różne zagrożenia – mówiła podczas inauguracji wydarzenia Ursula von der Leyen, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Ważny temat sesji inauguracyjnej EEC stanowiła 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Korzyści z naszej obecności w Unii Europejskiej są oczywiste. Świętujemy, ale nie czas na beztroskę. Stoimy wobec nowych wyzwań wymagających energii i współpracy. Stąd hasło tegorocznego kongresu „Transformacja dla przyszłości". Musimy się zmieniać, aby kolejne 20 lat obecności Polski w UE było jeszcze lepsze – tymi słowami Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otworzył obrady.

– 74 lata temu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Zapewne nieprzypadkowo w 20-lecie naszej obecności w UE spotykamy się w regionie, który budował się na węglu i stali. Europa zjednoczyła się. Oddychamy dwoma płucami. To dowód, że trzeba mieć odważne i daleko idące marzenia, a mamy przed sobą trudny czas – dodał Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady Programowej EEC.

Ursula von der Leyen podkreślała, że cała Polska, Europa i świat przekonują się teraz, że jesteśmy gotowi walczyć o wolność i demokrację. Przypomniała jednak, że po drugiej stronie granicy z Ukrainą widzimy, jak wyglądałaby nasza przyszłość, gdybyśmy nie zadziałali w odpowiedni sposób. Wskazywała, że Polska zagrożenie Rosją zna lepiej od innych krajów i że już wcześniej Europa powinna była wsłuchać się w głos naszego kraju.

– Polska jest dzisiaj liderem w sprawach, które dotyczą przyszłości Europy – począwszy od bezpieczeństwa, a skończywszy na podejściu do instytucji i procedur europejskich – dodał Donald Tusk, prezes Rady Ministrów.

– Nigdy w historii Unii Europejskiej główne siły polityczne, instytucje, liderzy polityczni nie byli tak jednomyślni, jeśli chodzi o priorytety, o to, co najważniejsze, o to, co trzeba zrobić w Europie, w Polsce, w każdym innym kraju tu i teraz, bez chwili wahania – mówił.

Donald Tusk wskazywał na potrzebę ochrony granic Unii Europejskiej. – Chciałbym, żeby z Polski popłynęły jeszcze mocniej i wyraźniej te słowa: Dzisiaj to wrogie Europie państwa i reżimy, ręka w ręka, czy to jest Mińsk, Moskwa czy Iran, wspólnie organizują hybrydową agresję wykorzystując nieszczęście ludzi, wykorzystując słabość naszej granicy. Przedsiębiorcy muszą czuć się bezpiecznie. UE jest od wspierania swoich firm i nie może być ciężarem. Jako Europejczycy nie możemy być ofiarami nierównych warunków konkurencji – powiedział premier.

– Pochodzę z kraju, który wchodził do UE w tym samym czasie, co Polska. Tak, Europa była i dla nas biletem do lepszej przyszłości – przypomniała komisarz UE ds. energii Kadri Simson. Komisarz zwróciła również uwagę na aktualne i realne rosyjskie zagrożenie dezinformacją i manipulacją, a do niedawna także szantażem paliwowo-energetycznym.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej podkreślił wagę zmiany, jaka dokonała się w krótkim czasie w europejskiej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa. Jak ocenił, brakuje w Europie czynów, zdecydowania, stanowczości.

Debatę zakończyły refleksje nad wagą nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Odrzućmy skrajności i postawmy na tych, którzy wiedzą, jak ma wyglądać Europa – zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz. – A ma być ona strefą bezpieczeństwa i rozwoju oraz rozumienia nawzajem swoich potrzeb. Różnorodność to prawdziwa siła Europy – podsumował.

Podczas pierwszego dnia Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział również w sesjach dotyczących m.in.: sytuacji finansowych samorządów, polityki klimatycznej i zrównoważonej gospodarki, sektora bankowego, systemu edukacji czy sektora energii.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.