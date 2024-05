Pielgrzymka dzieci do Lourdes  

Pociąg wyruszy 16 maja i zabierze 175 chorych i niepełnosprawnych dzieci, którym towarzyszyć będą rodzice, wolontariusze, lekarze i księża. Mali pielgrzymi pochodzą ze szpitali pediatrycznych w całych Włoszech. „Będzie to pierwsza pielgrzymka dzieci po pandemii” – powiedział prezes UNITALSI, Rocco Palese.

Pielgrzymka będzie dostosowana do małych pątników także przez użycie odpowiedniego języka. „Zacznie się w świecie bajki, będzie to spotkanie z postaciami z opowieści o Pinokiu, dzieci otrzymają nawet odpowiednie kostiumy uszyte specjalnie przez nasze wolontariuszki. Docierając do Lourdes zostawimy świat bajki i przejdziemy do spotkania z konkretną rzeczywistością, którego najważniejszą częścią będzie spotkanie z Matką Bożą i wspólna modlitwa” – mówi watykańskim mediom Rocco Palese. Wyraża przekonanie, że rodzice, którzy będą towarzyszyć swoim dzieciom, które przeżywają często bardzo trudne doświadczenia przywiozą ze sobą wiele próśb i intencji. „Będzie to więc pielgrzymka dzieci, które przeżywać będą to wszystko, co wpisuje się normalny program wizyty w Lourdes” - podkreśla.

Pielgrzymka dzieci potrwa od 16 do 22 maja