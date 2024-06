Najlepsza parafia w Polsce znajduje się w Jedlni!

Nagrodę odebrał ks. Janusz Smerda, proboszcz parafii. - Wszyscy w tym konkursie jesteśmy zwycięzcami, a to, że zwyciężyliśmy w nim my – to dla nas podwójny sukces. To jest piękny obraz Kościoła. Bardzo dziękuję wszystkim parafiom, z którymi mogliśmy się tu spotkać. Dziękuję moim parafianom i dziękuję Panu Bogu – mówił proboszcz zwycięskiej wspólnoty. Jednocześnie zaprosił wiernych na festyn "Cud Miód", który odbędzie się w niedzielę 23 czerwca na terenie przy plebanii. Na gości czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, pyszne jedzenie, zabawa taneczna oraz wspaniała atmosfera!

Ks. Smerda dodał, że to wyjątkowe wyróżnienie jest owocem wspólnego zaangażowania, ciężkiej pracy i nieustannej troski o rozwój parafialnej wspólnoty. - Dziękujemy wszystkim (stowarzyszeniom, wspólnotom, organizacjom), którzy przyczynili się do tego sukcesu. To wyróżnienie motywuje nas do dalszego działania i podejmowania nowych inicjatyw. Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu możemy jeszcze więcej zdziałać na rzecz naszej wspólnoty i lokalnego środowiska - dodał ks. Smerda.

W parafii działa Caritas i Wolontariat, do których należy 37 osób. Członkowie mają koszulki z napisem „wolontariusz” oraz logo ze św. Mikołajem z obrazu z parafialnego kościoła. Każdego roku parafia dokumentuje około 30 działań. W 2023 roku przeprowadzono zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących i 28 stycznia br. przekazano je do siedziby Caritas do Radomia.

W parafii są prowadzone działania cykliczne: porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej: mogiły Powstańców Styczniowych i ks. Józefa Gackiego na Starym Cmentarzu oraz na Nowym Cmentarzu mogiły Junaków, młodych chłopców zastrzelonych przez Niemców podczas II wojny światowej.

W ubiegłym roku w parafii wprowadzono dla dzieci nowy zwyczaj „Wielkanocne szukanie jajek” – dzieci do lat siedmiu wokół kościoła szukają jajek niespodzianek, ukrytych wcześniej przez wolontariuszy. Zabawa sprawia dzieciom wiele radości.

Działający przy parafii przygotowują salę i poczęstunek podczas różnych spotkań dla gości przybywających do parafii. W tym roku przygotowano poczęstunek dla członków Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Armonia” występującego w kościele św. Mikołaja w Jedlni w ramach cyklu koncertów Staropolskie Kolędowanie.

Przy parafii organizowane są historyczne wieczory filmowe. Obejrzano filmy: „Rok 1863” oraz „Quo Vadis” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Mervyna Le Rova”. W ubiegłym roku po raz pierwszy parafianie wzięli udział w międzynarodowej akcji „Pola Nadziei”. Po Mszach św. kwestowali wolontariusze z żółtymi balonami i żonkilami, a zebrane pieniądze zostały zawiezione do Caritas Diecezji Radomskiej i były przeznaczone dla osób objętych opieką hospicyjną oraz na zakup sprzętu do wypożyczalni Caritas. Dzieciom w kościele po Mszy św. zostały rozdane opaski odblaskowe, a seniorom kamizelki odblaskowe pozyskane od sponsora.

Parafia pomaga ukraińskiej rodzinie, która zamieszkała na jej terenie. Pomoc dotyczyła remontu domu, umeblowania i wystroju wnętrza. W kwietniu br. jeden z wolontariuszy podarował pralkę.