Na ile to, co myślimy o świecie ma oparcie w prawdzie? Czy dzisiejszy świat jest bardziej zakłamany niż był np. 100 czy 50 lat temu? Nie wiem. Ludzie kłamią przecież nie od dziś. I nie od dziś istnieje też coś takiego, jak propaganda. Nie na darmo mówi się, że historię piszą zwycięzcy. Nie potrafię więc ocenić, czy nasze czasy zakłamane są bardziej. Ani na ile są zakłamane. Jedyne co wydaje mi się w tym względzie pewnym jest to, że dziś dociera do człowieka znacznie więcej niż dawniej informacji. Ale na ile są prawdziwe... Pewnie dowiemy się dopiero w przyszłym życiu.

Zelektryzowała mnie niedawno informacja, że jeden z systemów sztucznej inteligencji, Grok 3, podważył obowiązujący dziś w świecie dogmat o będącym skutkiem działalności człowieka globalnym ociepleniu. O sprawie, na stronie portalu wpolityce.pl pisał Grzegorz Górny. A konkretnie, sztuczna inteligencja, po analizie mnóstwa dostępnych materiałów, zakwestionowała cztery obowiązujące dziś w naukowym świecie tezy. Po pierwsze, że stanowiący 4 proc. całości dwutlenek węgla produkowany przez człowieka jest absorbowany przez środowisko przez stulecia. Sztuczna inteligencja twierdzi, że zajmuje to przyrodzie 2-3 lata. Po drugie, jest zdania, że to nie wzrost emisji CO2 powoduje wzrost temperatury, ale jest odwrotnie: wzrost temperatury powoduje wzrost emisji CO2. Po trzecie, nie zgadza się z szacunkami tempa wzrostu średniej globalnej temperatury. A po czwarte, choć zmiany na pewno następują, zdaniem tej akurat sztucznej inteligencji odpowiadają za nie naturalne procesy. Ot, choćby aktywność Słońca... Link do pdf z wynikami TUTAJ

Prawda to czy nie? Nie mam pojęcia. Do wyników tych podchodzę sceptycznie. Za sztuczną inteligencją Grok 3 stoi Elon Musk. Nie potrafię stwierdzić czy ktoś nie majstrował przy niej tak, by podała wyniki pasujące do z góry przyjętych założonych. Tyle że dokładnie tego samego nie mogę powiedzieć też o wynikach, które wskazują na człowieka i jego działalność jako przyczynę globalnego ocieplenia. Też stoją za tym konkretne interesy konkretnych grup. Naukowców otrzymujących granty na badania, firm produkujących „ekologiczności”, państw i instytucji międzynarodowych traktujących globalne ocieplenie jako dobry pretekst do różnorodnych nacisków...

Tak, to teza dość szeroko przyjęta w dzisiejszym środowisku naukowym. Tyle że są też poważni naukowcy, którzy są innego zdania. Jak czytam, za te inne poglądy, spotykają się nieraz ostracyzmem, wykluczeniem... No i jest jeszcze ta moja nieszczęsna wiedza wyniesiona ze szkoły: klimat z natury swojej jest zmienny; czy nie powinienem pytać dlaczego za zmiany w XX i XXI wieku miałaby akurat odpowiadać działalność człowieka? Co, nagle klimat sam z siebie przestał być zmienny? Spetryfikował się i dopiero człowiek go rozregulował? A jeśli zmiany są większe niż były wskutek naturalnych procesów, to na podstawie jakiego wskaźnika to oszacowano?

No i uderza mnie wyzuta z racjonalności nachalność, z jaką tezę o antropogenicznym globalnym ociepleniu się lansuje. Największa od 50 lat powódź w Azji Środkowej? Największa od 70 lat susza w innym rejonie świata? Cyklon największy od 30 lat? Wiadomo, winne zawsze globalne ocieplenie. Tylko że skoro największe od 50, 70 czy 30 lat, to znaczy, że wcześniej były większe, gorsze, nie tak?

Nie sądzę, by sztuczna inteligencja okazała się remedium na propagandowe kłamstwa dzisiejszego świata. Nie tak trudno pewnie do służenia tej propagandzie ją wprząc. Sprawa pokazuje jednak, że pytanie o słuszność przyjętych przez dzisiejszy świat dogmatów ma sens. To zdecydowanie nie jest tak, że dzisiejszą wiedzę można już tylko zgłębiać. W przyszłości zapewne wiele z przyjętych dziś za pewnik tez zostanie zakwestionowanych.