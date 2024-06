Szkolenia dla księży w związku z wymaganiami tzw. ustawy Kamilka  

W auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu spotkało się ponad 150 księży, którzy zapoznali się z wytycznymi dotyczącymi wdrożenia standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych w parafiach diecezji radomskiej i placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne.

– Standardy działają w obie strony, nie tylko wobec dzieci, ale także wobec duchownych. Jest to instrument chroniący też wszystkich pracowników, wolontariuszy pracujących w instytucjach kościelnych. Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji, które wdrażają standardy ochrony małoletnich. Mamy nadzieję, że rodzice będą mieli większe zaufanie wobec wspólnoty Kościoła. Mam też nadzieję, że dzięki wdrożeniu tych standardów, będzie można szybciej zdiagnozować sytuacje, gdzie dziecko może być zagrożone – mówił ks. Zieliński, który jest doktorem nauk prawnych.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy dowiedzieli się, że są odpowiedzialni za wdrożenie standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych. Muszą również podać do publicznej wiadomości, że wytyczne zostały wprowadzone w parafii, zaś informacje powinny być zamieszczone na jej stronie internetowej, w gablocie informacyjnej, bądź wywieszone przy kancelarii od 15 sierpnia 2024 roku.

Uczestniczący w spotkaniu bp Marek Solarczyk zwrócił z kolei uwagę, że Kościół radomski od kilku lat wprowadza wytyczne na płaszczyźnie administracyjnej, formalnej i prawnej, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim. – Naszym staraniem i konkretnym potwierdzeniem przez kapłanów i osoby, które w parafiach troszczą się o dzieci i młodzież, jest, aby dalej mogły się piękne rozwijać. Uważam spotkanie za bardzo owocne. Przestudiowaliśmy opracowanie, które otrzymali księża, na temat standardów ochrony dzieci w naszych parafiach – zaznacza biskup radomski.

Po stronie proboszczów i administratorów jest powołanie tzw. zespołu ds. prewencji, w skład którego wchodzą: osoba odpowiedzialna za standardy ochrony dzieci, osoba zaufana oraz osoba odpowiedzialna za interwencję. Pierwsza z nich troszczy się o to, aby standardy były w parafii znane, wdrażane i przestrzegane. Osoba zaufana powołana jest do przyjmowania zgłoszeń w przypadku naruszenia standardów lub zaistnienia incydentów przemocy, zaś osobą odpowiedzialną za interwencję w przypadku podejrzenia lub zaistnienia przemocy jest proboszcz lub administrator parafii. Może on jednak delegować do tego zadania inną kompetentną osobę.

Księża przeanalizowali również kodeks zachowań niedozwolonych, którymi są wszelkie formy okazywania niechcianej czułości, mocne i zamykające uściski, uniemożliwiające przerwanie kontaktu czy też sadzanie na kolanach. Przestudiowali też zachowania właściwe w naszym kręgu kulturowym, którymi są: uścisk dłoni lub delikatne objęcie, poklepanie po ramionach lub plecach jako wyraz akceptacji wsparcia czy pocieszenia. Zaś przytulanie małych dzieci może odbywać się za zgodą rodziców i najlepiej w ich obecności.