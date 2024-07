Słowacja: Polski alpinista zginął w Tatrach Wysokich

W południe ratownicy otrzymali zgłoszenie o upadku mężczyzny z Dwóch Wież i dotarli na szczyt góry helikopterem, skąd ewakuowali 39-letnią kobietę. To ona poinformowała o zdarzeniu. Towarzyszący jej 48 letni mężczyzna zmarł w wyniku obrażeń, jakich doznał podczas upadku, poinformowało pogotowie górskie.

To już drugi śmiertelny wypadek w Tatrach w tym tygodniu. W czwartek po południu z powodu nagłej i silnej burzy doszło do osunięcia ziemi w rejonie Doliny Mąkowej. W schronie przy szlaku schowało się 16 turystów. Nagły przybór wody podmył szlak. Dwóch turystek nie udało się uratować, a kolejne cztery osoby zostały ranne.

Od redakcji Wiara.pl

By nie wprowadzać w błąd... W Tatrach raczej nie ma szczytu Dwie Wieże. To nazwa via ferraty w Wielkiej Fatrze. Chodzi najprawdopodobniej o szczyt Dwoista Wieża (słow, Dvojitá veža) w masywie Granatów Wielickich (dobrze widoczne z Doliny Wielickiej). Ten szczyt ma rzeczywiście 2312 metrów. Inna góra, o podobnie brzmiącej po słowacku nazwie - Divá veža (po polsku Dzika Turnia), w okolicach znanej turystom Rohatki, przełęczy przez którą przechodzi się z Staroleśnej (Veľká Studená dolina) do Białej Wody, ma inna wysokość