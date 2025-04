Watykan: dalsza lekka poprawa stanu papieża

O dalszej lekkiej poprawie stanu zdrowia papieża Franciszka, przechodzącego rekonwalescencję po ciężkim zapaleniu płuc, poinformowano w piątek w Watykanie. Jak zasugerowano, być może w niedzielę modlitwa Anioł Pański będzie miała inny przebieg niż w tych tygodniach, co oznacza, że papież mógłby pozdrowić wiernych.

Watykańskie biuro prasowe przekazało dziennikarzom, że informacje na temat modlitwy Anioł Pański zostaną podane w sobotę. Dotychczas we wszystkie niedziele od początku hospitalizacji 14 lutego, a następnie rekonwalescencji w Watykanie rozpoczętej 23 marca, publikowany był tekst papieskich rozważań. Franciszek pokazał się na minutę tylko raz tuż przed opuszczeniem Polikliniki Gemelli.

Gdyby papież pozdrowił wiernych w niedzielę, miałoby to szczególnie symboliczne znaczenie, bo tego dnia odprawiona zostanie w Watykanie msza dla uczestników Jubileuszu Chorych i Służby Zdrowia z okazji Roku Świętego.

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że odnotowano dalszą lekką poprawę stanu Franciszka, zarówno oddechowego, jak i motorycznego, a także jeśli chodzi o mowę. Franciszek ma trudności z mówieniem w następstwie długotrwałej tlenoterapii wysokoprzepływowej.

Nowe badania krwi wykazały lekką poprawę wskaźników infekcji - podkreślono. Papież kontynuuje terapię farmakologiczną, motoryczną oraz oddechową i jest w dobrym nastroju. Dalej redukowana jest tlenoterapia.

Franciszek kontynuuje pracę - podało biuro prasowe. Jak zaznaczyło, w środę papież śledził na ekranie mszę w bazylice Świętego Piotra odprawioną w 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina.

Z przekazanych informacji wynika, że papież nie przyjął ostatnio żadnych wizyt. Po raz kolejny wyjaśniono, że jest za wcześnie na to, by mówić o szczegółach przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Przed południem podczas mszy w bazylice Świętego Piotra dla uczestników narodowej pielgrzymki ze Słowacji odczytane zostało przesłanie papieża. Napisał on między innymi: "Bardzo chciałbym być pośród was, by podzielać z wami ten moment wiary i komunii, ale dalej przechodzę rekonwalescencję i łączę się z wami poprzez modlitwę i z moimi serdecznymi uczuciami".

Z Watykanu Sylwia Wysocka