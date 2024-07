Ojcowie z synami pojechali na obóz, aby odkrywać św. Maksymiliana  

"Misja 47 godzin z ojcem" - to hasło przewodnie obozu zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie "Ojcostwo Powołaniem", który od 19 do 21 lipca odbył się w Gębicach k. Gubina.

Dotychczas stowarzyszenie proponowało trzy obozy w roku dla ojców z dziećmi: pierwszy związany z wodą, drugi z turystyką pieszą, trzeci z jeleniami (rykowisko). W tym roku zrobili obóz dla ojców z synami o charakterze historyczno-religijnym związany ze św. Maksymilianem. Nazwano go "Misja 47 godzin z ojcem" i ma to kilka znaczeń. 47 godzin z ojcem: ze swoim tatą, o. Maksymilianem i z Bogiem Ojcem. To nawiązanie do 47 dni, które przebywali w obozie Amtitz zakonnicy z Niepokalanowa wraz z o. Kolbe, który ten pobyt nazwał misją. O przebiegu obozu opowiada prezes Stowarzyszenia - Jakub Kujawa:

Każdego dnia była modlitwa i Msza św., a nawet nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w ruinach tutejszego kościoła. O stronę duchową troszczył się, jak zawsze, ks. Piotr Wadowski, który jest pomysłodawcą obozu:

Ojcowie, którzy przyjechali do Gębic nie żałują. - Przyjechałem, aby zacieśnić swoje więzi z synem, ale pomyślałem, że może warto swojego tatę zabrać i jesteśmy tu razem w trójkę - wyjaśnia Adam Grzybek z Zielonej Góry. - Bardzo wartościowy czas. Mocno utkwiła mi w głowie nocna adoracja. My akurat wylosowaliśmy trzecią godzinę w nocy. Było to wyzwanie, ale daliśmy radę. Każdy mężczyzna miał wyznaczoną półgodzinną adoracje, ale my z tatą postanowiliśmy być razem cała godzinę - dodaje.

Z zaproszenia syna bardzo ucieszył się senior rodu. - Musiałem trochę przemyśleć tę propozycję, ale nie wahałem się długo. I warto było bo przecież każdy czas spędzony z synem i wnukiem jest bezcenny - podkreśla pan Marek.

Tu nie było czasu na nudę. Do dobrej zabawy wcale nie potrzebny jest telefon komórkowy:

Katolickie Stowarzyszenie "Ojcostwo Powołaniem" na ten rok ma zaplanowaną jeszcze wyprawę w Rudawy Janowickie oraz Izerskie Rykowisko. Zamierzają także uczcić przypadającą 85. rocznicę pobytu o. Maksymiliana Kolbego w obozie jenieckim Stalag III B Amtitz (dzisiejsze Gębice pod Gubinem). Główne uroczystości zaplanowano na 21 września. Szczegóły: TUTAJ.