Niech wszystkie ludy Papui Nowej Gwinei, z różnorodnością ich tradycji, żyją razem w harmonii i dają światu znak braterstwa – stwierdził Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego Papui Nowej Gwinei. W APEC Haus, głównym centrum konferencyjnym Port Moresby zgromadziło się ok. 300 osób.

Papież podkreślił wielkie bogactwo kulturowe Papui Nowej Gwinei i przypomniał, że Duch Święty tworzy z różnic harmonię. Zauważył, że terytorium tego kraju obfituje też w zasoby lądowe i wodne, i zaznaczył, że są one przeznaczone dla dobra całej społeczności. Zaapelował, by przy ich eksploatacji mieć na względzie potrzeby miejscowej ludności. Zwrócił uwagę, że to bogactwo winno służyć zrównoważonemu i sprawiedliwemu rozwojowi.

Papież zaapelował o stabilność instytucji kraju, do czego konieczne jest położenie kresu walkom plemiennym. Nawiązał także do kwestii statusu Wyspy Bougainville’a – największej w archipelagu Wysp Salomona, której zdecydowana większość mieszkańców opowiada się za niepodległością, ale jej realizacja zależy od władz Papui Nowej Gwinei.

czytaj także:

Ojciec Święty podkreślił, ż istota ludzka potrzebuje nie tylko środków do życia, ale także wielkiej nadziei w sercu.. Zaznaczył, że „naród, który się modli, ma przyszłość, czerpiąc siłę i nadzieję z wysoka”. Dodał, iż Bóg pragnie wolności i życia swoich dzieci.

Zwracając się do chrześcijan stanowiących większość mieszkańców Papui Nowej Gwinei Franciszek zachęcił ich, aby ich wiara stawała się kulturą przeżywaną, inspirując umysły i działania, pomagając całemu społeczeństwu w rozwoju i wyznaczeniu dobrych i skutecznych rozwiązań dla jego wielkich wyzwań.

Papież zaznaczył, że przybył do Papui Nowej Gwinei, aby dodać otuchy wiernym katolikom w kontynuowaniu ich drogi i umocnić ich w wyznawaniu wiary. Przypomniał znaczenie prowadzonych przez chrześcijan dzieł miłosierdzia, a także świadectwo wiary błogosławionych tej ziemi: Piotra To Rota oraz bł. Jana Mazzucconiego, PIME, i wszystkich misjonarzy, którzy w tym kraju głosili Ewangelię.

Na zakończenie Ojciec Święty przypomniał, że Ewangelia Jezusa Chrystusa „jest dla wszystkich narodów, nie jest związana z żadną ziemską władzą, ale jest wolna, aby zapłodnić każdą kulturę i sprawić, aby wzrastało na świecie Królestwo Boże, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech to Królestwo znajdzie pełne przyjęcie na tej ziemi, aby wszystkie ludy Papui Nowej Gwinei, z różnorodnością ich tradycji, żyły razem w harmonii i dały światu znak braterstwa” – powiedział papież.