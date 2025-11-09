Osoby chore na celiakię mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych - powiedział PAP liturgista ks. dr Mateusz Kielarski. Dodał, że choć hostie te nie są całkiem pozbawione glutenu, to zawierają go taką ilość, która jest bezpieczna dla tych chorych.

Liturgista zaznaczył, że przepisy w sprawie udzielania komunii św. osobom chorym na celiakię reguluje decyzja Konferencji Episkopatu Polski z 11 marca 2009 r.

Przypomniał, że wcześniej osoby te mogły przyjmować komunię św. pod postacią wina. Po decyzji biskupów mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. Kielarski podkreślił, że parafie powinny zaopatrywać się w takie hostie w piekarniach mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Zdaniem duchownego certyfikowanych piekarni, które je wypiekają, jest coraz więcej.

Zaznaczył, że hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglutenowe. Oznacza to, że zawierają mniej niż 20 mg glutenu na kilogram ciasta, dzięki czemu mogą być bezpiecznie spożywane przez osoby chore na celiakię.

- Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary bardzo jasno mówi, że komunikanty, które w ogóle nie mają glutenu, są materią eucharystyczną nieważną - wskazał.

Wyjaśnił, że osoba chorująca na celiakię powinna udać się do proboszcza parafii, do której regularnie uczęszcza na mszę św., poinformować go o swojej chorobie i poprosić o możliwość przyjmowania komunii św. w formie hostii niskoglutenowych.

- W takiej sytuacji proboszcz może przygotować małe cyborium, czyli specjalne naczynie na komunię świętą, z zakonsekrowanymi wcześniej komunikantami niskoglutenowymi, które będą przechowywane w tabernakulum i będą zawsze dostępne dla tej osoby. Wtedy wystarczy, że bezpośrednio przed mszą św. ta osoba zgłosi księdzu, który będzie odprawiał mszę, chęć przyjęcia komunii - wyjaśnił.

Przekazał, że kiedy osoba cierpiąca na celiakię chce przystąpić do komunii św. w innym kościele niż zazwyczaj, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu, powinna zaopatrzyć się w niskoglutenowe komunikanty i małe cyborium, w którym może je przechowywać.

- W tej sytuacji również należy przed mszą św. uprzedzić księdza, że będziemy przystępować do komunii św. i ze względów zdrowotnych potrzebujemy hostii niskoglutenowej. W takiej sytuacji ksiądz nie powinien robić żadnych trudności, żeby zakonsekrować ten właśnie komunikant - stwierdził.

Zaznaczył, że ze względów zdrowotnych komunikant powinien przez cały czas znajdować się w oddzielnym cyborium, tak, żeby nie miał kontaktu z pozostałymi komunikantami.

- Gdyby komunikanty pełnoglutenowe i niskoglutenowe znalazły się w jednym naczyniu, mogłoby się zdarzyć, że jakaś mała cząstka przylgnęłaby do hostii, którą następnie spożyłaby osoba chora na celiakię i to mogłoby zaszkodzić jej zdrowiu - zaznaczył.

Dodał, że z tego samego powodu ksiądz, który w momencie konsekracji dotyka hostii zawierającej gluten, powinien umyć ręce, zanim udzieli komunii osobie chorej na celiakię.

Podkreślił, że kiedy osoba chora na celiakię idzie na mszę poza swoją parafią i nie ma ze sobą niskoglutenowych komunikantów, zawsze może poprosić o udzielenie komunii św. pod postacią wina.

- W sensie duchowym przyjęcie komunii św. pod postacią Krwi Pańskiej nie różni się niczym od przyjmowania jej pod postacią Ciała Pańskiego. Jest to dokładnie ta sama komunia święta, ponieważ w Kościele katolickim wierzymy, że w każdej cząsteczce chleba i w każdej kropli wina znajduje się cały Chrystus - wyjaśnił duchowny. (PAP)

