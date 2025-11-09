info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych
rss newsletter facebook twitter

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych  
Józef Wolny/Foto Gosc

Osoby chore na celiakię mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych - powiedział PAP liturgista ks. dr Mateusz Kielarski. Dodał, że choć hostie te nie są całkiem pozbawione glutenu, to zawierają go taką ilość, która jest bezpieczna dla tych chorych.

Liturgista zaznaczył, że przepisy w sprawie udzielania komunii św. osobom chorym na celiakię reguluje decyzja Konferencji Episkopatu Polski z 11 marca 2009 r.

Przypomniał, że wcześniej osoby te mogły przyjmować komunię św. pod postacią wina. Po decyzji biskupów mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. Kielarski podkreślił, że parafie powinny zaopatrywać się w takie hostie w piekarniach mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Zdaniem duchownego certyfikowanych piekarni, które je wypiekają, jest coraz więcej.

Zaznaczył, że hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglutenowe. Oznacza to, że zawierają mniej niż 20 mg glutenu na kilogram ciasta, dzięki czemu mogą być bezpiecznie spożywane przez osoby chore na celiakię.

- Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary bardzo jasno mówi, że komunikanty, które w ogóle nie mają glutenu, są materią eucharystyczną nieważną - wskazał.

Wyjaśnił, że osoba chorująca na celiakię powinna udać się do proboszcza parafii, do której regularnie uczęszcza na mszę św., poinformować go o swojej chorobie i poprosić o możliwość przyjmowania komunii św. w formie hostii niskoglutenowych.

- W takiej sytuacji proboszcz może przygotować małe cyborium, czyli specjalne naczynie na komunię świętą, z zakonsekrowanymi wcześniej komunikantami niskoglutenowymi, które będą przechowywane w tabernakulum i będą zawsze dostępne dla tej osoby. Wtedy wystarczy, że bezpośrednio przed mszą św. ta osoba zgłosi księdzu, który będzie odprawiał mszę, chęć przyjęcia komunii - wyjaśnił.

Przekazał, że kiedy osoba cierpiąca na celiakię chce przystąpić do komunii św. w innym kościele niż zazwyczaj, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu, powinna zaopatrzyć się w niskoglutenowe komunikanty i małe cyborium, w którym może je przechowywać.

- W tej sytuacji również należy przed mszą św. uprzedzić księdza, że będziemy przystępować do komunii św. i ze względów zdrowotnych potrzebujemy hostii niskoglutenowej. W takiej sytuacji ksiądz nie powinien robić żadnych trudności, żeby zakonsekrować ten właśnie komunikant - stwierdził.

Zaznaczył, że ze względów zdrowotnych komunikant powinien przez cały czas znajdować się w oddzielnym cyborium, tak, żeby nie miał kontaktu z pozostałymi komunikantami.

- Gdyby komunikanty pełnoglutenowe i niskoglutenowe znalazły się w jednym naczyniu, mogłoby się zdarzyć, że jakaś mała cząstka przylgnęłaby do hostii, którą następnie spożyłaby osoba chora na celiakię i to mogłoby zaszkodzić jej zdrowiu - zaznaczył.

Dodał, że z tego samego powodu ksiądz, który w momencie konsekracji dotyka hostii zawierającej gluten, powinien umyć ręce, zanim udzieli komunii osobie chorej na celiakię.

Podkreślił, że kiedy osoba chora na celiakię idzie na mszę poza swoją parafią i nie ma ze sobą niskoglutenowych komunikantów, zawsze może poprosić o udzielenie komunii św. pod postacią wina.

- W sensie duchowym przyjęcie komunii św. pod postacią Krwi Pańskiej nie różni się niczym od przyjmowania jej pod postacią Ciała Pańskiego. Jest to dokładnie ta sama komunia święta, ponieważ w Kościele katolickim wierzymy, że w każdej cząsteczce chleba i w każdej kropli wina znajduje się cały Chrystus - wyjaśnił duchowny. (PAP)

iżu/ joz/ lm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 09.11.2025 09:04

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce | Teksas: Dekalog zniknie ze szkół | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Przesłanie o pojednaniu polsko-niemieckim sprzed 60 lat nie dezaktualizuje się | Leon XIV podarował Episkopatowi Kanady artefakty - pamiątki rdzennej ludności
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 