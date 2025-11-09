info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą
W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą

Święta Lipka  
Marek Piekara/Agencja GN Święta Lipka

Przed sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej odtworzono altanę, w której znajdowało się źródło z wodą dla chorych. Od wiosny pielgrzymi będą mogli brać stąd wodę.

Obecnie w Świętej Lipce nie ma źródła z wodą, którą zabierają ze sobą pielgrzymi. - Ludzie nieustannie nas pytają, gdzie jest źródełko, skąd mogą brać wodę. Tłumaczymy im wówczas, że takiego miejsca u nas nie ma. Żeby wyjść takim pielgrzymom naprzeciw postawiliśmy w krużgankach kościoła duże naczynia ze święconą wodą. Wiele osób zabiera ją ze sobą - powiedział PAP proboszcz i kustosz świętolipskiej parafii ks. Grzegorz Nogal. Dodał, że ten zabieg nie jest wystarczający, bo pielgrzymi wciąż o źródło pytają.

- Kiedyś rzeczywiście w Świętej Lipce była altana, a w niej źródło. Postanowiliśmy więc odtworzyć to miejsce, tym bardziej, że na starych, przedwojennych fotografiach zachowała się ta altana - powiedział ks. Nogal i dodał, że w związku z tym udało się odtworzyć ją niemal w takiej formie, jak na przedwojennych zdjęciach.

Altana została odtworzona nie tylko w takiej formie, jak na archiwalnych fotografiach, ale i w miejscu, w którym kiedyś stała - po prawej stronie przed kościołem. Altana była budowana w ostatnich tygodniach. Jej daszek jest w kształcie bani, co ma nawiązywać do architektury kaplic znajdujących się w krużgankach kościoła. - Na szczycie bani będą jeszcze chorągiewki, ich montaż jest jeszcze przed nami - powiedział ks. Nogal.

Na chorągiewce będą dwie daty - 1732 oraz 2025 - to nawiązanie do chorągiewki, która znajdowała się na dawnej altanie i aktualnego roku, w którym ją odtworzono. Przy altanie z wodą będzie także figura Matki Bożej.

Istnienie źródła w Świętej Lipce opisuje m.in. monografia tego miejsca napisana przez Jerzego Paszendę.

"Kronikarz w Reszlu zanotował w 1698 roku, że w Świętej Lipce niedaleko kościoła wytryska źródło, które pobożni ludzie uważają za uświęcone przez Matkę Boską. Czerpano z niego wodę zbierającą z sobą w dalekie strony jako lekarstwo. Ostatnio uzdrowione zostały w Grodnie dwie osoby z puchliny wodnej i z bólu oczu" - napisał Paszenda i dodał, że w 1732 roku "cieślarz i bednarz odbudowali źródło na kształt studni z dachem nazwanym wieżyczką. Na jej szczycie postawiono figurkę Matki Bożej na lipie. Wszystko to było z drewna dębowego" - napisał Paszenda. W dalszej części opisywania altany i źródła podał, że woda do tego miejsca była doprowadzana podziemnym kanałem, a na szczycie altany stała figurka Matki Boskiej.

"Kronika nie określa, gdzie to źródło było, ani skąd doprowadzano wodę" - przyznał autor świętolipskiej monografii, który przyznał, że w 1968 roku przy zakładaniu wodociągu w Świętej Lipce natrafiono w miejscu altany na deski dębowe wbite głęboko w ziemię, co można potraktować jako potwierdzenie lokalizacji altany i źródła.

Święta Lipka jest miejscem kultu Matki Bożej. Zwyczajowo w tego typu miejscach znajdują się studnie czy źródła.

Święta Lipka to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na Mazurach. Barokowe sanktuarium słynie z kwadraturowych malowideł Macieja Meyera i ruchomych organów, które wykonał specjalnie dla tego kościoła Jan Josue Mosengel. (PAP)

jwo/ dki/

PAP |

dodane 09.11.2025 08:46

TAGI| KULTURA, PAP

