600 tysięcy osób na papieskiej mszy w Dili w Timorze Wschodnim  

Około 600 tys. osób przybyło na mszę odprawioną we wtorek przez papieża Franciszka niedaleko stolicy Timoru Wschodniego - Dili. Liczbę tę podały lokalne władze. To prawie połowa narodu tego kraju, którego 98 procent ludności to katolicy. Na błoniach Tasitolu zgromadzili się też wierni z Indonezji.