Zrobimy wszystko, by utrzymać muzułmański charakter Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie - oświadczył we wtorek w Kairze szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan podczas posiedzenia ministrów Ligi Państw Arabskich. Turcja została zaproszona na takie spotkanie po raz pierwszy od 13 lat.

Fidan wezwał członków Ligi Arabskiej, by solidarnie przeciwstawili się Izraelowi - napisał turecki portal Daily Sabah. "Ci, którzy nadal wspierają (premiera Izraela Benjamina) Netanjahu, są współodpowiedzialni za trwające ludobójstwo. Będą pociągnięci za to do odpowiedzialności" - powiedział minister. Dodał też, że świat muzułmański zrobi "wszystko co w jego mocy", by ochronić "muzułmański charakter Haram al-Szarif (Wzgórza Świątynnego) i jego ducha".

Na Wzgórzu Świątynnym znajduje się obecnie święty dla muzułmanów meczet Al-Aksa wraz z sanktuarium Kopuła na Skale. Wzgórze Świątynne pozostaje najświętszym miejscem dla judaizmu i trzecim najświętszym miejscem islamu. Wschodnia Jerozolima, na której terenie znajduje się Stare Miasto i Wzgórze Świątynne, została odebrana przez Izrael Jordanii podczas wojny w 1967 r. i następnie jednostronnie włączona do tego państwa.

Według przestrzeganego od lat kompromisu między władzami Izraela i Jordanii administrację nad Wzgórzem sprawuje powoływana przez Jordanię organizacja, ale Izrael jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego miejsca. Żydzi, podobnie jak inni nie-muzułmanie, mogą odwiedzać Wzgórze Świątynne, ale nie mogą się tam modlić. W ostatnim czasie ten zakaz jest coraz częściej łamany. Na spornym terenie często dochodzi też do zamieszek między Palestyńczykami a izraelskimi siłami bezpieczeństwa.