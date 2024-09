Opolskie: Rośnie liczba przekroczeń stanów alarmowych na rzekach

Jak przekazał opolski urząd wojewódzki, o godzinie piątej rano w sobotę stany alarmowe zostały przekroczone w siedmiu punktach na rzece Opawie, Osobłodze, Prudniku, Złotym Potoku i Białej Głuchołaskiej.

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce na Białej Głuchołaskiej, która o 167 cm przekroczyła stan alarmowy w Głuchołazach i o 127 cm w Białej Nyskiej. Złoty Potok w Jarnołtówku przekroczył stan alarmowy o 51 cm, a poziom rzeki Prudnik w Prudniku o 144 centymetry. Na punkcie pomiarowym w Racławicach stwierdzono przekroczenie o 30 cm poziomu alarmowego rzeki Osobłoga. W Branicach Opawa przekroczyła poziom alarmowy o 12 cm na głównym i o 22 cm na bocznym korycie.

Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na obszarze całego powiatu nyskiego. Najwięcej interwencji (195) strażacy podjęli na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego (80). W powiecie głubczyckim, w związku z sytuacją powodziową interweniowano cztery razy.

Po wylaniu rzeki Mora we wsi Morów pod Nysą podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych. W mieście Głuchołazy ogłoszono dobrowolną ewakuację mieszkańców z części miasta zagrożonego zalaniem. Na miejsce ewakuacji wyznaczono budynek szkoły podstawowej przy ulicy Słowackiego. W gminie Korfantów z koryta wystąpiła rzeka Ścinawa Niemodlińska, jednak mieszkańcy przy pomocy strażaków zabezpieczyli zagrożone miejsca we własnym zakresie i nie było konieczności ewakuacji. W Trzeboszowicach i Dziewiętlicach trwa akcja zabezpieczania posesji przez żołnierzy 171 batalionu lekkiej piechoty z Brzegu. W akcji bierze udział blisko 150 mundurowych i sześć pojazdów.

W Głuchołazach do odwołania zamknięto most tymczasowy w ciągu drogi krajowej nr 40. W sobotę rano w gminie Otmuchów nieprzejezdne są drogi łączące Łąkę z Kałkowem i Broniszów ze Śliwicami. Na skutek opadów w nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano doszło do przerw w dostawach prądu w mieście Nysa oraz w gminach Głuchołazy, Otmuchów i Nysa. W Głuchołazach odcięto dopływ gazu dla 20 odbiorców przy ulicy Andersa. .