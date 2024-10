Biden w Karolinie Północnej, zdewastowanej przez Helene

Prezydent Joe Biden przybył w środę do Karoliny Północnej spustoszonej przez huragan Helene i skierował do pomocy ekipom ratunkowym tysiąc żołnierzy. Helene spowodowała śmierć co najmniej 183 osób w sześciu stanach. Tymczasem meteorolodzy ostrzegają przed kolejnym huraganem - Kirk.